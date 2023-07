Inelegibilidade política de Bolsonaro

O deputado federal gaúcho Bibo Nunes (PL) promete "muito barulho", com o projeto complementar para reduzir de oito para dois anos, a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O parlamentar disse ao Repórter Brasília, que com o número de assinaturas já disponíveis, pretende, no início de agosto, ter as adesões suficientes para aprovar a urgência.

'Não é bandido', diz Bibo

Bibo Nunes, argumenta que "o político bandido tem a Justiça, tem o Código Penal, tem a Lei da Ficha Limpa. O político bandido pode ser condenado pela Justiça comum de 20 até 30 anos". No entender do congressista, oito anos é demais "para quem não cometeu crime nenhum. Jair Bolsonaro não é um bandido e está oito anos inelegível porque deu uma opinião. É inadmissível", protestou Bibo Nunes.

Buscando assinaturas

O parlamentar explica que a proposta já tem 99 assinaturas do PL. "Se pegar mais um bloco com 174 assinaturas, já fechou, é o que precisamos", estimou Bibo, com otimismo.

Falta ambiente político

"Não tem nenhum ambiente político para anistiar um criminoso como esse", disparou o deputado federal gaúcho Bohn Gass (PT), acrescentando que, "o bolsonarismo já começa a ter muitas fissuras, entre eles. Estão se enfraquecendo, entre si, e não há ambiente político no Congresso Nacional para que uma proposta como essa, seja aprovada no Parlamento", pontuou o deputado petista.

Situação 'tenderá a piorar'

Na opinião de Bohn Gass, "pelo contrário, a vida dele tenderá a piorar, foram reabertos nesta segunda-feira, pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, outros processos, em relação à pandemia. Daqui a algum tempo, ninguém mais vai querer ficar perto dele," considerou o petista.

Política de armamento

Já o deputado João Daniel (PT-SE) parabeniza o Tribunal Superior Eleitoral pela decisão de tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na opinião de João Daniel, "a resolução foi coerente e firme contra as ameaças e retrocessos provocados pelo ex-presidente, que deixou como herança a política de armamento da população, de ódio e preconceitos e que ainda encontra eco nas falas de alguns congressistas de extrema direita no Parlamento".

Expulsão de freiras na Nicarágua

O deputado federal gaúcho Mauricio Marcon (Pode) critica o Ministério das Relações Exteriores por ter se calado a respeito da expulsão de freiras brasileiras da Nicarágua, presidida por Daniel Ortega, que o deputado afirma ser amigo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O parlamentar acusa o presidente Lula de ser aliado de ditadores latino-americanos. Ele afirma que "a esquerda defende o mal, citando o apoio ao aborto e à descriminalização das drogas".