Taxação do vinho e do cigarro

Após a aprovação pela Câmara dos Deputados da reforma tributária, continuam acaloradas as discussões, de alguns itens, entre eles, estão produtos relacionados ao vício, como cigarros e álcool. O novo texto, que inclui a taxação dos itens nocivos, foi apresentado junto a alterações feitas pelo relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e passou no pacote, aprovado pelos deputados, na noite de quinta-feira, sob o comando do presidente Arthur Lira (PP-AL). Agora, a expectativa é sobre o que fará o Senado, que começa a analisar o projeto aprovado pelos deputados. O ministro Fernando Haddad (PT), se reúne hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), buscando acelerar a tramitação da reforma tributária, no que o governo chama de "responsabilidade compartilhada".

Justiça Fiscal

O professor de teologia Peniel Pacheco (foto), que é pastor evangélico e ex-deputado distrital, fez para o Repórter Brasília uma análise bastante clara do "Imposto do Pecado". Ele disse sem meias palavras: "Sinceramente eu acho muito simplista essa mania que alguns religiosos têm de associarem as coisas a Deus ou ao diabo. A questão dos tributos não pode ser vinculada a uma causa espiritual. Trata-se de promover o que se convencionou denominar de justiça fiscal, onde cobra-se mais de quem tem ou ganha muito e menos de quem tem ou ganha pouco para, dessa forma, implementar as políticas públicas que interessam ao conjunto da sociedade".

Alíquotas maiores

"Outro aspecto significativo da coerência fiscal, avalia Peniel Pacheco, "é atribuir maior carga sobre produtos ou serviços que causam maiores danos às pessoas e ao ambiente. Já está provado, por exemplo, que o cigarro e as bebidas alcoólicas geram maiores impactos no campo da saúde dos consumidores e que, portanto, a arrecadação de impostos, derivada da comercialização de tais produtos, deveria sim ser baseada em alíquotas maiores a fim de que o Estado não tenha de utilizar recursos de outras fontes para sanar os danos provocados com o uso específico de tais produtos", acentuou o professor de teologia.

Satanizar o imposto

Peniel Pacheco lembra que "Cristo ensinou que todos devem cumprir suas responsabilidades cidadãs, pagando corretamente seus tributos, mas não autorizou satanizar o imposto como se fosse algo criado pelo maligno", argumenta o pastor evangélico, acrescentando que, "a boa prática teológica orienta dar a César o que é devido a César, no caso o Estado, e a Deus o que é relacionado a Deus".

Ato criminoso

Só para ironizar, "convém lembrar que a corrupção é um ato criminoso e, por conseguinte, pecaminoso, alerta Peniel". O professor pergunta: Que tal inserir na reforma tributária uma alíquota de 100% sobre todo o dinheiro arrecadado de forma ilícita ?

Produtos que fazem mal

O deputado federal gaúcho Bibo Nunes (PL) acredita ser muito mais lógico e racional, aumentar impostos para produtos que causem mal ou morte à população. "Isso é lógico e incontestável", reforçou o parlamentar, acentuando: "Não vou me referir à produtos, mas produtos que fazem mal ou causem morte à população, é racional que sejam maias taxados dos que fazem bem, sem citar produtos, de uma forma geral", considerou o congressista.

Comissões já em recesso

As comissões estão paralisadas no Congresso antes de o recesso parlamentar começar na próxima semana. A única comissão que deve ter movimentações ainda é a "CPMI dos Atos Golpistas". As demais, não apresentam agenda para os próximos dias.