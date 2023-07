A reforma tributária deve criar um "imposto do pecado", que incidirá sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. O tributo pode ser cobrado já no período de transição da reforma. A ideia é desestimular o consumo de produtos como cigarro e álcool.

Imposto seletivo

O deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB), da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, questionado pelo Repórter Brasília, sobre o "imposto do pecado", disse que não tem como saber qual o impacto. "Não tem como saber, porque não tem alíquota. O imposto do tabaco é um imposto seletivo, não existe, hoje", argumentou o parlamentar.

Não tem espaço para agravar

Na opinião do deputado, "para o tabaco nada pode ser pior que 80%. É uma alíquota que não é só para isso, é para álcool, cigarro e arma. Já está tão ruim que não tem espaço para agravar".

Composição da alíquota

O congressista especificou dizendo: "nós vamos trabalhar para a composição de alíquota que não foi trabalhada ainda. A seletividade tem motivos distintos, a seletividade tem motivo por ser nocivo à saúde, mas também, por vício. O combustível fóssil, por exemplo, é seletivo porque faz mal à saúde, mas é essencial", salientou.

Bolsa Atleta

A senadora Leila Barros (PDT, foto) comemora as alterações no Bolsa Atleta para gestantes ou mães de recém-nascidos foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e agora é lei. A senadora, que foi atleta de vôlei e mãe após deixar as quadras, relatou o projeto do Executivo que garante os benefícios. "A nova legislação, além de proporcionar segurança às atletas gestantes e puérperas, promove justiça social", acentuou Leila Barros.

Um dos piores do mundo

Na opinião do economista Igor Lucena, professor e pesquisador membro do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, "apesar de diversos pontos de divergências nessa reforma tributária, o principal é que o sistema tributário brasileiro é um dos piores do mundo, e tem que mudar". O economista argumenta que, "ele leva em consideração tributos em cima de tributos, ele gera incentivos para que as indústrias e as empresas não estejam alocadas de maneira eficiente, e diminui a nossa competitividade".

País mais pobre

Segundo Igor Lucena, "a produtividade dos brasileiros está caindo mais de 1% ao ano, na última década, e isso faz com que o País todo se torne mais pobre. A reforma vai ser muito mais uma simplificação tributária, ela vem para tentar corrigir distorções e tentar fazer com que o capital e o trabalho no Brasil estejam bem mais alocados, tornando tudo mais eficiente".