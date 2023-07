Lula no comando do Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assumiu, pelos próximos seis meses, a presidência do Mercosul, quer a conclusão do acordo comercial entre o bloco de países sul-americanos e a União Europeia ainda este ano. Lula garantiu que não assinará nada que prejudique as exportações brasileiras ou o fortalecimento da indústria nacional.

Política do ganha, ganha

Lula tem se posicionado fortemente contrário a alguns itens que a União Europeia tem tentado inserir no acordo, mas, que seriam prejudiciais à economia da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai; além de outros países associados. "Queremos fazer uma política de ganha, ganha, e não uma em que eles ganhem e a gente perda", assinalou o presidente.

Limitação de compras

Um dos pontos contestados por ele, é a proposta da União Europeia de limitar as compras governamentais dos países do Mercosul. "Isso é aquilo que o governo compra das empresas brasileiras. Se a gente abrir mão de comprar das empresas brasileiras para comprar das estrangeiras, a gente simplesmente vai matar pequenas e médias empresas brasileiras, e matar muitos empregos no País", acentuou.

Protecionismo disfarçado

O presidente brasileiro deixa claro que outra proposta que o Mercosul não deve aceitar é a imposição de sanções econômicas ligadas ao não cumprimento de metas ambientais, como as estabelecidas pelo Acordo de Paris — que, aliás, não foi cumprido pelas nações europeias.

Excesso de poder para a UE

Caso os países sul-americanos aceitassem tal medida, alerta Lula, a Europa ganharia o poder, por exemplo, de barrar a exportação da soja brasileira, se alguma meta não fosse alcançada. Essa proposta é uma espécie de protecionismo aos produtos agrícolas europeus, disfarçada de preocupação ambiental, alertam especialistas. "É um acordo de parceiros estratégicos, então nada de um parceiro colocar a espada em cima da cabeça do outro", aconselhou Lula.

Diálogo maior

O deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo, foto), que é membro do Parlasul, acha fundamental ter o acordo Mercosul e União Europeia concluído. O parlamentar lembra que o tema está sendo avaliado na Comissão de Relações Exteriores desde o mandato passado.

Diplomacia parlamentar

O congressista acha que deve existir um diálogo maior entre os parlamentares brasileiros e europeus, para, através do que ele chama de "uma diplomacia parlamentar, buscar um acordo que atenda a todos".

Trabalhar juntos

Para o deputado, "todos os países do Mercosul devem trabalhar em favor deste acordo, não só o Brasil. Felizmente, estamos vendo que das poucas coisas que esse governo tem tentado fazer, é prosseguir com o acordo no Mercosul", avaliou van Hattem.

Volta da Venezuela

Marcel van Hattem ressalva que "os ataques de Lula à democracia, ao falar que é relativa, e a insistência dele em tentar trazer de volta a Venezuela para o Mercosul, podem ser um entrave, porque tanto os países que integram o bloco quanto a União Europeia têm como premissa básica a defesa da democracia".