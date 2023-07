Mais uma semana tensa em Brasília. Com um elenco de pautas prioritárias para votação, algumas ainda dependendo de negociações mais aprofundadas entre parlamentares e governo, principalmente para buscar o equilíbrio entre receita e despesa, num esforço de estabilizar o País fiscal e financeiramente, o Congresso tem o desafio de votar vários projetos para que não haja entraves, na governabilidade.

Voto de qualidade

O Executivo precisa, sem perda de tempo, garantir a votação do projeto que retoma o voto de qualidade do governo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o Carf, à última instância administrativa para discussão de punições aplicadas pela Receita Federal. A proposta está sendo negociada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), com os líderes partidários e presidentes da Câmara e do Senado.

Imprescindível para o País

Na avaliação do líder do governo, deputado federal José Guimarães (PT), o Carf é uma matéria imprescindível para o País. "Haddad não pode abrir mão disso, está dentro do esforço fiscal do governo de arrecadação por conta do arcabouço."

Acordo com lideranças

O presidente Arthur Lira (PP-AL) reuniu as lideranças, na noite de domingo, na residência oficial, no Lago Sul, em Brasília, para discutir os pontos finais, para definir a pauta de votação da semana na Câmara, com prioridade para o Carf e a reforma tributária, que Lira quer colocar em votação ainda nesta semana.

Substituição de tributos

O relator Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) apresentou um parecer preliminar propondo a substituição de cinco tributos: IPI, PIS, Cofins, ICMS e ISS pela contribuição sobre bens e serviços, a CBS, que seria gerida pela União, e o imposto sobre bens e serviços (IBS), que seria gerido por estados e municípios. O projeto inclui também um imposto seletivo que incidirá sobre produtos que causam danos à saúde, por exemplo, bebida alcoólica e tabaco.

Governadores pedem transição

Alguns pontos devem ser discutidos, já que os governadores pedem uma transição para um novo sistema de impostos apenas em 2033. De acordo com o relator, a discussão sobre a transição ainda está em aberto.

Arcabouço fiscal

Outro projeto que merece a atenção dos governistas é a votação das alterações feitas pelo Senado à proposta do novo arcabouço fiscal. O Senado fez quatro modificações no texto votado pela Câmara. Na avaliação de José Guimarães, "qualquer que seja o resultado, não altera a espinha dorsal do projeto". Ele também defendeu a votação da reforma tributária ainda neste semestre. Afirmou que todo o esforço da liderança do governo é negociar e votar a reforma tributária. Depois de 40 anos de discussão, a reforma deve ir para votação se não houver novos percalços no curto caminho até o recesso parlamentar.

Interesse do Palácio do Planalto

Entre as pautas prioritárias do Palácio do Planalto para o próximo semestre, estão, além dos projetos do orçamento como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Plano Plurianual (PPA), o projeto de lei que combate as chamadas fake news e medidas provisórias, como a que trata da renegociação de dívidas dos brasileiros.