O governo pretende enviar ao Congresso Nacional, antes do recesso parlamentar, uma medida provisória e um projeto de lei com o objetivo de regulamentar o funcionamento de sites estrangeiros de apostas esportivas que atuam no País. O ministro Fernando Haddad (PT, foto) tem pressa na emissão da MP e no encaminhamento do projeto de lei ao Parlamento, pois o governo está perdendo uma soma significativa, que pode engrossar os cofres públicos.

Pagamento de outorga

Para terem o direito de operar no Brasil, as agências de apostas teriam que pagar uma outorga de R$ 30 milhões, em parcela única, com validade por cinco anos. O governo espera que entre 70 e 100 sites paguem a outorga, hoje há mais de 200 operadoras de apostas no Brasil, mas com base no exterior, ou seja, atuam livremente no mercado, sem que o governo as "incomode" e sem o pagamento de qualquer imposto.

Uma soma nada desprezível

A área econômica do governo que prepara os textos da nova legislação estima uma receita inicial de R$ 2 bilhões a R$ 3 bilhões só com as outorgas. Isso daria uma receita não recorrente (porque não haveria pagamentos nos próximos anos, pelo menos desses sites) de R$ 2 bilhões a R$ 3 bilhões. Não há data fixada para que essa proposta do governo chegue ao Congresso Nacional. Porém, a equipe do Ministério da Fazenda que elabora a proposta espera encaminhar os documentos até o início do recesso parlamentar, que começará na segunda quinzena de julho.

Rateio dos recursos

Trata-se de "dinheiro novo", pois é uma arrecadação não prevista no Orçamento da União deste ano. Com certeza, a proposta do governo receberá dezenas de emendas no Parlamento, e passará por mudanças, principalmente no que diz respeito ao rateio dos recursos. Porém, um importante segmento da sociedade já se mobiliza através de sua frente parlamentar no Congresso, é o que defende os interesses das Santas Casas de Misericórdia.

Santas Casas

Essa instituição começou a se instalar no Brasil nos anos 1543, em Santos, posteriormente, foi para a Bahia, e hoje são mais de 1.500 instituições do gênero, isto é, instituição hospitalar filantrópica.

Dívidas com o governo

A dívida das Santas Casas com a União gira em torno de R$ 22 bilhões. A principal parcela é referente a impostos e FGTS. Como são entidades que não geram renda e dependem do governo para prestar serviços públicos de saúde, a dívida se acumula mês a mês. Isso ocorre também porque o governo remunera muito mal os procedimentos médico-hospitalares, abaixo da tabela de mercado. Porém, já identificaram que a má gestão da verba pública por boa parte dos hospitais também responde pela gravíssima situação atual. E é essa realidade que parte dos parlamentares quer socorrer com a entrada do "dinheiro novo" das apostas, pois não significaria onerar o Orçamento da União.