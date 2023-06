O deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), vice-presidente da Frente Parlamentar da Agricultura (FPA), destacou o impacto positivo do Plano Safra e do Plano Safra Família.

Mais recursos

"Quando a gente fala em Plano Safra, o primeiro ponto são os recursos. Somados R$ 364 bilhões, mais R$ 77 bilhões, estamos falando de mais de R$ 440 bilhões. É um recurso bom e importante para que nós possamos avançar. Se não bastasse isso, temos que ter também ciência de que a safra consumirá muito mais recursos. No ano passado, por exemplo, foram mais de R$ 800 bilhões para plantar uma safra recorde que estamos tendo este ano", pondera Jardim (foto).

Operação 'máfia'

Para o parlamentar, "o complemento seguirá um perfil igual ao do ano passado, quando os recursos do Plano Safra corresponderam a cerca de 40% do total, porque depois tem uma operação que a gente chama de 'máfia', ou seja, uma operação em que o produtor vai até aquele que cede os insumos, como adubo, ou aquele que fornece equipamento e diz: eu compro, mas só pago depois com a safra. Isso é computado como um investimento que se faz agora para ser pago depois, com a safra, quer dizer, é uma negociação".

Inflação decrescente

"A preocupação que sobra é com relação aos juros, e fazemos eco naquilo que hoje a sociedade brasileira está dizendo, que é acreditar numa expectativa de inflação que é decrescente. Estamos falando de uma inflação em torno de 4%, os cálculos variam de instituição para instituição. Para 2024, a taxa Selic de hoje é um juro real embutido muito alto. Isso vale para a economia como um todo, e foi algo que dificultou o montante de juros anunciados", explicou o líder do agronegócio.

Ao lado do arcabouço

O vice-presidente do FPA acentuou que é importante ficar ao lado do arcabouço para garantir posições macroeconômicas, que dessem tranquilidade, até para que o governo pudesse fazer desse desembolso um montante. "Tem dois pontos a destacar: o primeiro componente é a pegada de sustentabilidade, o agro definitivamente abarcou, fizemos uma campanha sistemática, tendo desmatamento ilegal zero. Temos estado na linha de frente para fazer com que seja evitado esse desmatamento ilegal, estamos perfilados ao lado de boas práticas ambientais, como o plantio direto bem diferente do que se fazia anteriormente."

Falta armazém

Outra questão abordada diz respeito ao armazenamento. "Estamos colhendo uma safra recorde, consolidando o Brasil como o maior exportador de soja, um dos maiores de milho, do mundo; e estamos em uma situação em que colhemos 680 milhões de toneladas de grãos, que são uma referência, e a nossa capacidade de armazenamento é de 100 milhões de toneladas. Como consequência, muitas vezes os grãos ficam desguarnecidos em trânsito, o que faz com que o produtor tenha que vender por qualquer preço".