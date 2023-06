Plano Safra empresarial e familiar

Com um volume de recursos recorde para o financiamento do agronegócio, o governo lançou o Plano Safra, já chamado por especialistas como agricultura empresarial, e agora retomou o Plano Safra de Agricultura Familiar, com juros baixos para a produção de alimentos.

Maior valor da série histórica

O Safra da Agricultura Familiar é um caminho que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começa a pavimentar para buscar uma aproximação maior com os pequenos produtores. O plano lançado nesta quarta-feira, em Brasília, que movimentou a Esplanada dos Ministérios, destina repasses de R$ 71,6 bilhões para o crédito rural, o chamado Pronaf, da safra de 2023/2024, "é o maior valor da série histórica", segundo o governo.

Alimentos essenciais

Um diferencial para o produtor melhorar sua renda, o plano recém-lançado prevê que quem produzir alimentos considerados essenciais, como arroz, feijão, tomate e leite, terá redução de juros de 5% para 4% ao ano. Agricultores familiares que optarem pela produção sustentável de alimentos saudáveis, com foco em orgânicos, terão direito a incentivos maiores, com juros de 3% ao ano no custeio, e 4% no investimento.

Aquisição de alimentos

Outro anúncio do governo que chamou atenção foi que para a aquisição de alimentos, no ano passado, estavam no orçamento da União R$ 2 milhões; em 2012, quando ainda havia disponibilidade de um recurso melhor, tinha R$ 1,3 bilhão para essa linha de aquisição de alimentos. O valor, que era robusto, foi caindo até chegar a R$ 2 milhões. Agora, o governo retoma com R$ 3,3 bilhões (só para reforçar, R$ 3,3 bilhões). Vale lembrar que muitas famílias são dependentes desta negociação. Eles só têm como compradores o município. Na maioria dos casos, a prefeitura destina esses alimentos para a merenda escolar, garantindo o preço mínimo.

Prateleira de terras

Mais uma vez o presidente Lula voltou a falar em criar uma prateleira de terras, aquelas terras ociosas, para que fossem entregues sem precisar invadir. Em sua manifestação, comemorada pelos produtores presentes, alguns inclusive levaram junto tratores e outros equipamentos agrícolas que deixaram na Praça dos Três Poderes, ele aproveitou para fazer críticas indiretas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Avaliação do secretário da Agricultura

O secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, do Rio Grande do Sul, Giovani Feltes (MDB, foto), acredita que no anúncio desta quarta-feira do Plano Safra "falta um olhar que possa garantir o seguro agrícola, em especial para o Rio Grande do Sul".

Estiagens recorrentes

Para Giovani Feltes, "em função das estiagens recorrentes no Estado, se vincula o acesso a recursos do Plano Safra a boas práticas que assegurem a sustentabilidade. Imaginava que os benefícios concedidos seriam mais generosos do que um ponto percentual".

Custeio de juros

Para Feltes, "um governo que critica tanto a Selic deveria apresentar algo mais ousado". Especificou que, "no custeio, a União contribui com menos de 20% de valores com juros mais em conta, e para investimentos, colabora com pouco mais de 50%, com juros mais em conta".