Juros altos impedem crescimento

"Estamos em um cenário em que a taxa de juros real, descontada a inflação, é a mais alta do mundo", afirmou o secretário de Política Econômica do Governo, Guilherme Mello, destacando que "ela tem aumentado cada vez mais, porque a inflação tem caído e as expectativas de inflação futura também", descreveu o economista, fazendo um alerta: "Quando você mantém a taxa de juros e a inflação cai, a diferença entre uma e outra, aumenta".

Impacto negativo

Guilherme Mello (foto) vê isso com preocupação, segundo ele, "porque a economia brasileira, apesar de ter tido um bom resultado no primeiro trimestre, dá indícios claros de um impacto negativo dessas taxas de juros na economia sobre as famílias, empresas, em particular, na indústria, mas também no investimento em geral. Mesmo a agricultura tem sido impactada por essas taxas de juros muito elevadas", chamou a atenção o economista.

Amostragem tímida das promessas

Para o deputado federal gaúcho Daniel Trzeciak (PSDB), "o governo Lula venceu as eleições dizendo que 'normalizaria' o País, não foi ainda o que se viu, no máximo, uma amostragem tímida das promessas de campanha. E ainda assim, com muitas contradições entre o prometido e o posto em prática", avaliou o parlamentar.

Máquina inchada

Na opinião do tucano, "o governo tirou o protagonismo da causa ambiental para acomodar interesses do centrão; esbanjou gastos exorbitantes com cartão corporativo, esnobou com tentativas de compras de alto luxo de mobiliário para a residência presidencial; distribuiu recordes de emendas parlamentares do tal 'orçamento secreto' - que tanto criticara na campanha - em troca da governabilidade".

Autonomia do Banco Central

Além disso, critica o congressista Daniel Trzeciak, "o presidente manteve no cargo ministros envolvidos em escândalos; recebeu com pompas o ditador Maduro, da Venezuela; indicou para o STF advogado particular (Cristiano Zanin) - uma medida que desafia o conceito republicano da indicação -, desafia rotineiramente a autonomia do Banco Central - uma conquista resultante de uma demanda histórica para tirar do órgão qualquer interesse político".

Virar a página

Enfim, acentua o parlamentar gaúcho, "o governo Lula está ainda governando por vingança de um passado que ele entende injusto. Mas precisa virar essa página se pretende o bem do Brasil".