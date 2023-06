'Pouca ação na saúde', diz deputado médico

O deputado federal gaúcho Pedro Westphalen (PP, foto), presidente da Frente Parlamentar da Saúde, que é médico, em avaliação feita ao Repórter Brasília sobre os primeiros seis meses de governo Lula (PT), afirmou que, "não fechou ainda a programação do ministério, em relação à saúde. Houve o avanço das imunizações, e no mais ainda está por sair".

Dependência internacional

O parlamentar disse que houve a formação das intenções que se tem de recuperar a indústria nacional, mas que ainda não aconteceu. "É necessário, pois ficou muito evidente na pandemia, essa dependência."

Pouca ação

Westphalen, que representa a Frente de Saúde na reforma tributária, adiantou que "há uma preocupação muito grande de todo o setor, pois pouca coisa aconteceu nesse período na área de saúde. Pouca ação".

Emendas impositivas

O congressista acredita que o planejamento só começa a acontecer no segundo semestre. "Inclusive a execução das emendas impositivas, que são muito importantes, pois representam 50% dos investimentos em saúde, e foram liberadas muito poucas. Só tivemos liberações de 15% a 17%. De qualquer maneira, está havendo o diálogo, mas nós precisamos de mais ações", diz o parlamentar.

Necessidade de revisão

Westphalen destacou que é necessário fazer uma revisão completa de algumas ações que são importantes. Citou como exemplo, a desoneração da folha de pagamento dos hospitais que passa pela aprovação do Ministério da Saúde e da área econômica do governo. Lembrou que, "com o piso da enfermagem, o setor de saúde vai ter mais de 2.500 instituições hospitalares e centenas de hemodiálises com dificuldades em complementar, inclusive, o piso salarial da enfermagem", que, na opinião do congressista, "é justo".

Desoneração da folha

Existem dois projetos que tratam do assunto, um no Senado, no qual o senador Humberto Costa (PT-PE) é o relator, e outro na Câmara, do qual Westphalen é o relator, que é a desoneração da folha de pagamento dos serviços de saúde, "que estamos na expectativa de que aconteça", diz o gaúcho.

Dependência de importação

Outra preocupação, frisa o deputado do PP, "é a recuperação da indústria nacional de insumos da saúde, que também é muito importante. O governo tem que sinalizar que quer fazer isso".

Revisão da tabela do SUS

O projeto de lei que prevê a revisão periódica, em dezembro, da tabela para remuneração de serviços prestados ao Sistema Único de Saúde (SUS) está em análise na Câmara dos Deputados e exige atualização para manutenção da qualidade do atendimento e equilíbrio econômico financeiro dos contratos.

Valores defasados

O deputado Antônio Brito (PSD-BA), autor da proposta, argumenta que "os recursos repassados pelo governo para pagar procedimentos de média e alta complexidade, além da atenção básica, continuam defasados; além do equilíbrio econômico financeiro na relação com o poder público, é necessário que os serviços tenham qualidade".