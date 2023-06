Festas juninas antecipam 'recesso'

Termina o primeiro semestre, seis meses de governo, começa o "recesso" no Congresso Nacional, com deputados e senadores já em seus estados. No Nordeste, por exemplo, as festas juninas passam a ser a tribuna de boa parte de deputados e senadores, que aproveitam para se aproximar mais dos eleitores, em clima de festa.

Parlamentares atuando juntos

No Sul, sem muita festa, mas com visita aos municípios que enfrentam temporais que já provocaram inúmeras vítimas e prejuízos enormes na economia, parlamentares de direita e de esquerda estão atuando juntos em busca de recursos para atebuar a situação. Ao mesmo tempo, acompanham a liberação do Plano Safra, para que possa haver a recuperação das safras comprometidas com o "tsunami" que provocou mortes e atingiu centenas de pequenas propriedades.

Pautas no Congresso

"As pautas que são votadas no Congresso, todas elas começaram o ano ainda com o calor da expressão eleitoral", afirmou o deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB). Ele destacou que "a situação ainda está muito aderida às posições de confronto entre direita e esquerda".

Reparos no arcabouço

"Temos que fazer o País andar, e coisas como o arcabouço fiscal têm uma série de reparos a fazer. O arcabouço não tem sanção, não tem uma linha", questiona Alceu Moreira. "Nós, que somos do agro, teríamos Plano Safra sem o arcabouço fiscal? Provavelmente teríamos um Plano Safra muito frustrante. Temos um Plano Safra, e não tendo Plano Safra, o que significa isso lá embaixo? E o cidadão que não tem condições de financiar? Não tendo recurso ele não bota semente no solo, ele não compra adubo, não consegue fazer a lavoura, ele não colhe; então, tem um conjunto enorme de consequências a ser calculada, que não dá para ser superficial, tem que aprofundar o debate."

Votação em julho

Com os parlamentares ausentes, a expectativa, inclusive do relator do arcabouço fiscal, Cláudio Cajado (PP-BA, foto), é que a votação ocorra na semana de 4 de julho. Os pontos mais polêmicos que foram mantidos pelo senador Omar Aziz (PSD-AM) são o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que, segundo o senador gaúcho Paulo Paim (PT), permaneceu mediante um trabalho de convencimento junto ao Senado, que envolveu as principais lideranças, que atuaram com o governador Ibaneis Rocha (MDB), deputados e senadores da bancada de Brasília. Da tribuna, o senador gaúcho defendeu a manutenção dos recursos para o Distrito Federal, acentuando: "Estamos falando da capital da República, capital de todos os brasileiros". Na defesa para que o fundo permaneça, manifestaram-se senadores de diversos estados, com destaque para Goiás e Pernambuco.

Má vontade

Já na Câmara, para onde o projeto volta, continua a "má vontade" do relator Cláudio Cajado quanto à manutenção dos dois pontos. Na sexta-feira, numa reunião de empresários, foi dito que o baiano Cajado "está fazendo um grande mal para a capital da República".