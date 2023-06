'Cale a boca deputado', diz senadora

A CPI mista (CPMI) dos atos de 8 de janeiro teve uma estreia bastante quente na manhã desta terça-feira, no Congresso Nacional. Com sala lotada, o bate-boca entre os parlamentares e a relatora, Eliziane Gama (PSD-MA), começou logo no início do depoimento do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques.

Pronto para falar

Já na chegada para sua oitiva na CPMI, que investiga os atos golpistas, o ex-diretor da PRF Silvinei Vasques disse que estava pronto para falar por quantas horas fosse necessário. Fez uma explanação, por 20 minutos, conforme determinam as regras da comissão, respondeu todas as perguntas e deixou claro que estava preparado para enfrentar os parlamentares.

Sessão suspensa

Às 11h50min, o presidente Arthur Maia (União-BA) foi obrigado a intervir e suspender a sessão por cinco minutos, para acalmar os ânimos exaltados. Várias vezes o presidente precisou chamar a atenção dos congressistas. Também chamou a atenção do depoente, e alertou a relatora para que cada um respeitasse o tempo do outro e só falasse após o outro terminar a pergunta ou a resposta. No retorno, a senadora que estava sentada ao lado de Vasques, foi acomodada numa cadeira mais distante.

Escaldando os ânimos

As manifestações fora dos procedimentos acordados foram ficando cada vez maiores. As ofensas aumentaram e os ânimos foram se escaldando, principalmente, entre a senadora Eliziane Gama e os deputados de oposição, que tentavam interferir durante o questionamento ao depoente. A senadora maranhense, exaltada, esbravejava dizendo que o depoente não podia ir para lá enrolar.

Confusão criada

Deputados da oposição, aos gritos, tentavam se manifestar. Eliziane não deixou por menos, disse que não permitira que parlamentar nenhum naquela comissão fosse cercear a sua "voz". O deputado delegado bolsonarista Éder Mauro (PL-PA, foto), da Bancada da Bala, tentou impedir a palavra da relatora com manifestações mais fortes, e aí a confusão foi criada. Eliziane Gama gritou: "o senhor nem é membro da comissão, então se cale, pois nesse momento quem está falando é a relatoria geral e eu não vou aceitar que você, nem ninguém, venha aqui gritar. Vá gritar em outro lugar deputado, cale sua boca, respeite a comissão, cale a boca. Não vou me submeter a esse tipo de agressão. Cale a boca você". O entrevero estava formado.

Dizer a verdade

O ex-diretor da PRF foi depor como testemunha, isso quer dizer que ele é obrigado a dizer a verdade. A pergunta da relatora que causou o bate-boca mais intenso foi se Vasques já havia sido condenado pela Justiça ou não? Ela referia-se a um episódio entre ele e um frentista, por causa da lavagem de um carro, em Santa Catarina. Ele foi condenado e vem recorrendo desde então.