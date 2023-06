Pensando bem, Lula (PT) sabe porque está mantendo a ministra do Turismo, Daniela do Waguinho, no cargo. Ele sempre deixou claro que a escolha era cota pessoal dele. O fato de ela ser filiada ao União Brasil não foi requisito para a escolha.

Afago aos evangélicos

Ao manter a ministra no cargo, Lula faz um gesto indireto de afago para o segmento evangélico, por ela pertencer a uma igreja evangélica, e também para o próprio Republicanos, partido do prefeito e marido da ministra.

Partido conservador

"Lula sabe que o Republicanos é um partido conservador; e fica incoerente o partido entrar na base de governo progressista, por questões ideológicas e pragmáticas. Mas Lula também sabe que o pessoal do Republicanos são pessoas de diálogo, e mesmo que o presidente Marcos Pereira (foto) declare que o partido seja independente, ele também sabe que o partido não fará parte de nenhum movimento radical que inviabilize o governo", avalia um analista político.

O esperneio é livre

Por esses dois motivos é que Lula dá o tiro certo mantendo a ministra Daniela Carneiro, mesmo que o União Brasil esperneie, não tem muito o que reclamar, até porque já tem dois importantes ministérios.

Dias tensos em Brasília

Em semana de Comitê de Política Monetária (Copom), arcabouço fiscal e reforma tributária, os próximos dias antes do recesso parlamentar prometem ser tensos em Brasília, principalmente na área econômica. Muita expectativa em torno da reunião do Copom do Banco Central, que recebe cada vez mais cobranças do presidente Lula por causa dos juros altos. O PT também promete não dar tréguas ao presidente do BC, Roberto Campos Neto, e lançou uma campanha permanente que chama de "Juros Abusivos". Mesmo com toda essa pressão, é pouco provável que o Copom, em sua reunião de hoje e amanhã, vá reduzir a taxa Selic.

Plano Safra

"O tamanho dos subsídios que serão concedidos pelo Tesouro Nacional, no Plano Safra, também estão entre as prioridades", destaca o deputado da Agricultura Familiar, o gaúcho Heitor Schuch (PSB).

Resistências aumentam

O deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) está preocupado, pois quanto mais demorada a finalização do relatório da reforma tributária, avolumam-se as resistências à proposta. Todos esses temas devem avançar mais rapidamente para não ficar para depois do recesso parlamentar, que pode atrapalhar até mesmo a governabilidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o agravante de que, logo, logo, teremos as eleições municipais.

Classificação de risco

Em favor da economia, houve o anúncio na última semana pela agência de classificação de risco S&P, que elevou para positiva a perspectiva de nota de crédito do Brasil, para alegria do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que vem revelando, cada vez mais, sua veia mineira em meio às inóspitas negociações da "carrancuda" Avenida Paulista, onde são tomadas as maiores decisões da economia no País.

Combate às drogas

A Frente Parlamentar Mista de Combate às Drogas será lançada oficialmente hoje, no Auditório Petrônio Portela, do Senado. Lideram a iniciativa, o deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB) e o senador Magno Malta (PL-ES).