Importância da produção de fumo

"Nós adotamos a discussão do tabaco pelo grau da injustiça, desinformação, ideologização de processo, politicamente correto", afirmou o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da Câmara dos Deputados, Alceu Moreira (MDB, foto). Na audiência pública realizada quinta-feira (15) para discutir a participação do Brasil na Convenção-Quadro para Controle do Tabaco, sem rodeios e nem meias palavras, acrescentou: "Nós vimos aqui, desfilar nas comissões e no plenário da Câmara um paradoxo, os maiores críticos, ferozes críticos da produção de tabaco, são os maiores usuários de maconha ou defensores dela", disparou o emedebista.

Ao todo, 91% do tabaco são exportados

O parlamentar enfatizou que "o produtor de tabaco não tem nenhuma responsabilidade sobre a quantidade de fumantes no Brasil. Se não plantarmos nenhum pé de fumo, não reduziremos nenhum só fumante, pois 91% do tabaco produzido no País são exportados".

Contrabando do Paraguai

"Nós já perdemos mais de R$ 10 bilhões de tributo pelo descaminho, pelo contrabando do cigarro que vem do Paraguai, que entra em quantidade enorme de carretas, e desvia do Brasil sem ninguém ver", critica Alceu Moreira, com a concordância do deputado federal gaúcho Marcelo Moraes (PL).

Críticas ao governo Lula

O deputado Marcelo Moraes (PL), gaúcho de Santa Cruz do Sul, região entre as maiores produtoras de fumo do Rio Grande do Sul, fez duras críticas ao governo Lula (PT), num comparativo com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Citando a reunião da Convenção-Quadro, organizada pela OMS, que se aproxima, o congressista alertou para uma campanha do Ministério da Saúde em que o governo "em vez de falar dos malefícios do cigarro, ou tentar trazer uma mensagem para diminuir o número de fumantes; a campanha ataca a produção, acusando os produtores de tabaco pelo desmatamento e pela poluição em nosso País, o que é uma grande mentira".

Posições sobre a fumicultura

"Temos uma preocupação, porque existe uma diferença muito grande entre os governos do PT e de Bolsonaro em relação ao tema fumicultura. Vou dar exemplos: no governo Bolsonaro não houve perseguição aos agricultores, nós extinguimos a Conicq (Convenção-Quadro da OMS para Controle do Tabaco)", salientou Marcelo Moraes. O parlamentar argumenta: "Nós conseguimos que qualquer medida que venha para fazer uma campanha para falar dos malefícios do cigarro ou para diminuir o número de fumantes, o governo era parceiro. Algo diferente disso, algo que viesse para criminalizar os produtores ou algo do tipo, nós não aceitávamos".

Terminar com a produção

Marcelo Moraes lembra que "foi o Lula, no seu governo anterior, que assinou a Convenção-Quadro, foi entre os governos Lula e Dilma Rousseff (PT) que criaram a Coniq, um órgão do governo federal para tentar terminar com a produção de tabaco no Brasil".

Importância para o Rio Grande

"Hoje, 70 mil famílias produzem fumo no Rio Grande do Sul. Em nível de Brasil, são 150 mil famílias que produzem fumo. A fumicultura hoje é a segunda maior exportação do estado do Rio Grande do Sul, e a oitava em nível de Brasil", argumenta Marcelo Moraes.