Imbróglio do Turismo

Já decidida a mudança no Ministério do Turismo, continuam as negociações para uma solução menos traumática. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem exercitado sua veia diplomática para evitar prejuízos maiores nesses, apenas seis meses de governo. Lula conversou com a ministra Daniela Carneiro, que é deputada pelo União Brasil, e seu marido, prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro (Waguinho). O União Brasil até já indicou um substituto para o cargo da ministra. É o deputado Celso Sabino (União-PA), que tem as bênçãos do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Os ânimos que poderiam crescer e atrapalhar até mesmo a expectativa para as eleições municipais próximas, meio que se acalmaram, mas não por muito tempo.

Pacote completo

Daniela Carneiro, também conhecida como Daniela do Waguinho, deverá continuar no cargo até o final de semana, e depois poderá voltar para o Parlamento. Entretanto, o União Brasil, que faria parte da base do governo e não tem entregue o acordado, tem votado contra os interesses dos projetos do Palácio do Planalto. O partido vem com um apetite ainda maior, no rally de ganhar mais "troféus", na Esplanada. O partido quer o Ministério do Turismo, mas a exigência é uma espécie de combo, levando também a Embratur, que é onde fica o "cofre" principal do ministério. Aí as coisas se complicam e deixam Lula num imbróglio ainda maior, pois teria que abrir caminho, tirando o atual presidente, Marcelo Freixo, hoje do PT, indicação do próprio Lula, e também uma forte liderança no Rio de Janeiro. A novela continua.

Desconto na compra de carros

A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) quer a ampliação do tempo de desconto na compra de carros. De acordo com pesquisa da entidade, o fluxo nas concessionárias de todo o Brasil teve um aumento de 30% a até 260%, após a implementação das medidas. "Um resultado surpreendente; o governo acertou e estamos movimentando a economia do País", comemora o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Jr., que está em Brasília tentando negociar com o governo federal para aumentar o tempo do programa de desconto para carros populares. Ele defende que a iniciativa continue por mais tempo, para estimular o setor automobilístico. Andreta relatou que o valor de venda nos carros tem reduzido em até R$ 8 mil e os menores descontos chegam a até R$ 2 mil.

Arcabouço fiscal antes do recesso

O relator da proposta do arcabouço na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, senador Omar Aziz (PSD-AM, foto), disse que quer aprovar o arcabouço fiscal antes de 17 de julho, data em que o Congresso Nacional entra em recesso. Aziz espera apresentar o relatório do arcabouço no Senado até o dia 20 de junho. "Eu não quero atropelar ninguém, todas as emendas apresentadas serão vistas e precisam ser respeitadas", considerou.

Senador otimista com o projeto

Otimista com o projeto, o senador Omar Aziz também defendeu o texto do arcabouço fiscal, e acredita que é uma ótima saída de crescimento para o Brasil. Apesar disso, falou de alguns pontos de discordância, que são "mais políticos do que uma solução para resolver o Brasil", citando, por exemplo, a ideia de colocar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) no arcabouço.