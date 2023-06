Agronegócio na estreia das lives

Em sua primeira live nas redes sociais, nesta terça-feira, chamada de Conversa com o Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que nunca teve problemas com o agronegócio. Mencionou também que "não precisa mais ter invasão de terra", referindo-se ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), grupo próximo a ele e rechaçado pelo governo anterior e pelos grandes produtores. Lula defendeu que "não precisa mais ter guerra".

Bandeira branca

Assim como fez recentemente em eventos no Nordeste, quando começou a acenar para o agronegócio, Lula buscou mostrar que é possível conciliar os interesses de pequenos e de grandes produtores.

Menos audiência que Bolsonaro

Com uma audiência de cerca de 5,8 mil pessoas, a live de Lula estreou no Youtube. O número é muito inferior ao atingido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que chegava a ter centenas de milhares de espectadores assistindo a seus programas.

Fortalecer pequenos e grandes

"Eles (grandes produtores) vão perceber que da parte do governo não tem nenhum problema com eles. Nós vamos fortalecer a pequena propriedade, nós vamos fortalecer o agronegócio, e nós vamos fazer reforma agrária", prometeu o presidente. As transmissões vêm sendo pensadas há semanas pela equipe liderada pelo ministro da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta (PT). Com uma equipe profissional, a Conversa com o Presidente deve ser apresentada todas as terças-feiras. No comando do programa, o reconhecido jornalista Marcos Uchôa.

Garantia de arroz e feijão

"Se tiver escassez de alimento no mundo, nós precisamos ter garantia de que não vai faltar arroz e feijão para o mundo", disse o presidente.

'Tem que respeitar o agronegócio'

O senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP) destacou a importância do agronegócio no Brasil. "É só olhar a balança comercial para ver o que representa o agronegócio brasileiro. Ele é positivo, enquanto outros setores como comércio e indústria, nem tanto. Então tem que respeitar", aconselhou Heinze.

Lula valoriza o MST

"O Lula valoriza o MST; viaja e leva o líder do MST, enquanto os que realmente precisam produzir são deixados de lado." Com um ar de indignação, Heinze (foto) critica, dizendo que "são valorizados os que invadem terra e destroem produção. E depois dizem que a gente é baderneiro", lamentou o senador do agronegócio.