Lula e os diferentes agronegócios

Após um semestre marcado por atritos entre o governo e o agronegócio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em pronunciamento, em evento na Bahia, buscou se aproximar mais do setor. "É preciso parar de construir rivalidade onde ela não existe", disse Lula.

Dois lados da moeda

Lula tem razão em afirmar que "sem o apoio do Estado, o agro não estaria onde está". Mas tem que avaliar também o outro lado; sem as receitas do agro, o Estado não teria os recursos que tem.

Existem quatro agronegócios

Para avaliar a respeito da relação governo e agronegócio, pontuou o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, na Câmara dos Deputados, o gaúcho Heitor Schuch (PSB), "temos que saber de qual agronegócio estamos falando. Existem pelo menos quatro, bem definidos: agronegócio da agricultura familiar, definida por lei; dos quatro módulos, com o trabalho de mão de obra familiar, com a produção muito mais de alimentos do que de grãos. Esse é o segmento a que o governo concedeu um gesto real, que foi recriar o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Na agricultura familiar, o cenário é mais tranquilo, lá todos falam no Plano Safra. Lá, trata-se do volume de recursos, e a expectativa agora é a diminuição dos juros, que depende mais do Banco Central do que do governo".

Agronegócio explorador

"Aquele que derruba florestas, que bota fogo para semear pasto, entre outras coisas, que é um extrato do agronegócio desenvolvido lá pelo Norte do Brasil e que nós não temos aqui", apontou Heitor Schuch.

Agronegócio moderno

Por outro lado, destacou o deputado federal gaúcho, "temos o agronegócio moderno, com produção em escala; que usa até veneno contrabandeado dos países vizinhos, e que não está nem um pouco preocupado com ninguém, a não ser a sua própria renda".

Agronegócio inteligente

No entendimento de Heitor Schuch, temos também o agronegócio que poderíamos chamar de inteligente. "É o agronegócio também de grandes produtores, que a gente sempre ouviu do Roberto Rodrigues, do Blairo Maggi e, agora, do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Esse pessoal procura novas tecnologias, bioinsumos, sustentabilidade. Eles já estão num processo de equilíbrio ambiental. Com esse agronegócio, Lula não tem muitos problemas."

Habilidade política para separar

"O presidente tem que usar da sua habilidade política para haver essa separação. Não dá para tratar todo mundo igual, os conceitos são diferentes e, se ele conseguir fazer essa separação, conseguir tratar esse pessoal conforme o seu enquadramento, as coisas, efetivamente, vão ficar no eixo que o governo deseja; de aumentar a produção e a produtividade, mas também que tenha sustentabilidade", aconselha o deputado.

Todos vão pagar a conta

Para o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, "o grande problema é esse agronegócio explorador, que atua com o garimpo e coisas do gênero, que acaba atrapalhando todo mundo. Amanhã ou depois, lá fora, no mercado externo, vão dizer: "já que vocês estão derrubando árvores e queimando tudo, nós não vamos mais comprar isso, nem aquilo, e aí todos vão pagar a conta", salientou o parlamentar.