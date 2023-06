Mudanças na Esplanada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começa a semana dando início à troca de ministros, mais cedo do que pretendia o governo. A dança das cadeiras na Esplanada dos Ministérios, seis meses após a posse, será um afago ao Centrão. Com isso, Lula vai se aproximar mais do PP, de Arthur Lira, e também dos Republicanos, deixando a base aliada mais irritada, pois vê que o sonho de comandar ministérios fica mais longe. O crescimento da crise entre governo e Congresso levou o presidente Lula, nas últimas semanas, a comandar pessoalmente as negociações com o Legislativo.

Turismo inicia troca de cadeiras

A mudança deve começar pela ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que não tem o apoio da bancada do União Brasil. Ela deverá ser substituída pelo deputado Celso Sabino (União-PA, foto), um parlamentar bem próximo do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Também teve alinhamento ao bolsonarismo. Se confirmada a mudança, o parlamentar assumiria a pasta para atender a um pedido do líder do partido na Câmara, Elmar Nascimento (BA). Luciano Bivar, presidente do União Brasil, defende a saída da ministra do Turismo e diz que Sabino "garantiria apoios no Congresso".

Avaliação do governo Lula

Pesquisa Ipec/O Globo que ouviu 2 mil pessoas entre os dias 1º e 5 de junho revela que a aprovação ao governo Lula oscilou para baixo. O grupo que classifica a administração como "boa" ou "ótima" passou de 39% para 37% em relação a abril. Já as avaliações "ruim" ou "péssima" saíram de 26% para 28%. Apesar das oscilações estarem dentro da margem de erro, os números indicam uma tendência negativa da opinião pública. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Mudança pode ser positiva

Para a professora Márcia Dias, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, "uma mudança pode ser a médio e longo prazo, positiva para o governo, mas ela sempre impacta negativamente porque a escolha inicial não deu certo". Na opinião da professora, "o reconhecimento de que alguns ajustes devem ser feitos é uma flexibilidade que é a principal característica de todo o governante, falo do bem-sucedido". Segundo a professora, "quanto mais rígida a posição de um governo, menor a possibilidade dele se ajustar às necessidades de cada momento".

Flexibilidade moderada

"Se a posição do governo fosse, o que foi decidido, ficará pelo menos por um ano, e pode acumular prejuízos com isso. A flexibilidade é o ideal, mas evidentemente essa flexibilidade tem que ser moderada. Não pode mostrar que é uma insegurança do governo, com relação a sua determinação política".

Bem negociado e cuidadoso

Na opinião da professora tudo tem que ser bem negociado e cuidadoso. Ela destaca que "a vantagem do atual governo é que quem está na liderança é o presidente Lula, que tem essa característica negociadora, com vistas a essa flexibilidade ao desempenho do governo. Sendo verdadeiro o que eu estou dizendo, minha impressão é que as mudanças impactam positivamente, mas isso é meio uma bola de cristal".