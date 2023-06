O risco da falta de diálogo

Está clara a desarticulação política do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, em especial. Arthur Lira (PP-AL, foto), já expressou o descontentamento dos parlamentares. O presidente Lula tem atuado pessoalmente no corpo a corpo para desobstruir o caminho com o Parlamento, em meio a pressões para que ele faça logo a falada reforma ministerial. Na linha de tiro, Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, e Rui Costa, chefe da Casa Civil.

Ausência do presidente

Na pauta do conflito, também as viagens presidenciais; pois a ausência do presidente do País, na opinião de alguns parlamentares, contribuiu para a falta de diálogo entre o Executivo e o Legislativo, logo nos primeiros meses de governo.

Aos fatos

Em 14 de novembro de 2022, duas semanas depois de eleito, Lula participou da 27ª Conferência do Clima, organizada pela ONU, no Egito. Empossado em 1º de janeiro, o presidente começou a se reaproximar dos países abandonados pelo último governo, nas relações bilaterais. Agora, com seis meses de mandato, Lula acumula 10 viagens ao exterior, incluindo Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Portugal, Espanha, Reino Unido e Japão. "São viagens de volta à civilização, para abrir o País ao mundo", disse o presidente, que lembrou: "apenas em quatro dias na China e nos Emirados Árabes, em abril, foram fechados acordos de R$ 62,5 bilhões".

Enquanto isso...

"... o pau quebrava, devido à falta de diálogo entre o Palácio do Planalto e a Câmara dos Deputados, com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o chefe da Casa Civil, Rui Costa, como os principais responsáveis pela crise", segundo Lira. A troca desses dois sugere uma minirreforma ministerial, a fim de contemplar mais aliados de Lira, leia-se Centrão. Sem esquecer que Lula atendeu o que pode, aos partidos ditos "da base", assim como liberou boa parte das emendas para que pudesse aprovar suas propostas, até aqui.

Poder, mais poder

Não está escrito na hipotética proposta, mas o que Lira pretende é manter o comando da execução orçamentária, a exemplo do que conquistou no governo Jair Bolsonaro (PL); mas isso tiraria uma peça histórica dos governos eleitos, e levaria Lula à condição de uma espécie de rei inglês, ou seja, detém o poder, mas não governa. Lira, por sua vez, teria aumentado o seu poder de conduzir o plenário da Câmara em votações de interesse governamentais e, assim, se fortalecer para outra briga, essa em nível regional, contra o senador Renan Calheiros (MDB). Entretanto, após reunião com Lula, Lira afirmou que "o governo vai se reunir, e está se movimentando para consolidar sua base, o que nos facilita". Essa sinalização do governo ajuda nas negociações entre Câmara e Planalto.