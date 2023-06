O relatório da reforma tributária, do deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB, foto), que deve ser apresentado hoje prevê o Imposto sobre Valor Agregado - IVA, como imposto estadual para substituir cinco tributos (IPI, PIS, Cofins, o ICMS dos estados e o ISS dos municípios). A cobrança passa a ser feita no local de consumo, e não mais na origem do produto.

Mais Médicos remodelado

O programa Mais Médicos, que foi remodelado pelo governo para atender à demanda de profissionais de Atenção Primária à Saúde nas regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente, em regiões caracterizadas por extrema pobreza, com algumas ressalvas, agrada aos médicos. Na nova versão do programa, o governo enfatizou medidas de incentivo aos médicos participantes, com o objetivo de reduzir a rotatividade e garantir a continuidade da assistência à população.

Bom atendimento para todos

Presidente da recém-criada Frente Nacional da Saúde, o deputado federal gaúcho Pedro Westphalen (PP), juntamente com a Associação Médica Brasileira (AMB), vai liderar na Câmara dos Deputados um projeto de lei em defesa do bom exercício da profissão. Um desafio será o programa do governo Mais Médicos, projeto que tem um bom conjunto, exceto pela não necessidade do Revalida, "ou seja, o médico não precisa do Revalida para poder exercer a profissão aqui". Westphalen alerta: "a saúde continua à beira de um colapso em fornecimento, considerando até uma questão de segurança nacional".

Bem-vindos, 'com Revalida'

"Nós queremos que venham para cá os médicos brasileiros, mas que sejam submetidos ao Revalida, que é o mínimo de qualificação", alerta Pedro Wetsphalen. "O Revalida está funcionando, mas existe, por parte do governo, a tentativa de reimplantar mais médicos sem exigir o Revalida; e nós não estamos aceitando isso. Vamos tentar conversar para que haja a necessidade do Revalida para poder exercer aqui a profissão. Nós não podemos classificar os pacientes por classes sociais, todos têm que ter um bom atendimento", considerou.

Prova de qualificação

O deputado federal gaúcho Bibo Nunes (PL) fez, em pronunciamentos inflamados na Câmara, severas críticas à não exigência do Revalida. "No Paraguai, a cidade Juan Pablo Caballero tem nove faculdades de Medicina, e quem se forma lá, não pode exercer Medicina no próprio Paraguai, acredite. Brasileiros vão lá, se formam lá, e com o Mais Médicos vêm trabalhar no Brasil."

'Revalida para todos', exige Bibo

Bibo Nunes lamenta que o governo Lula aceite esses profissionais formados no Paraguai sem Revalida no Brasil. "Eu não admito isso, tem que ter Revalida de qualquer país que seja: Estados Unidos, Europa; tem que ter Revalida para respeitar os médicos brasileiros", defende.

Ações no Congresso

O parlamentar pretende apresentar um projeto de lei na Câmara dos Deputados exigindo que os médicos formados fora do País passem pelo Revalida.