Arcabouço fiscal ou regime sustentável

O arcabouço fiscal ou o regime fiscal sustentável, como prefere chamar o relator Claudio Cajado (PP-BA, foto), está a caminho da aprovação ainda no primeiro semestre, no plenário da Câmara, como havia prometido o presidente Arthur Lira (PP-AL). Claudio Cajado tem conversado com parlamentares e governo, anexando os ajustes sugeridos, e confia que a proposta seja aprovada logo.

Equilíbrio das contas

"É importante termos o equilíbrio das contas públicas o quanto antes para que possamos, na política fiscal, atacarmos o que todos nós queremos, a política monetária, com a redução dos juros", destaca o parlamentar. Para isso, explica o relator, "nós estamos tentando construir esse relatório consensual, se sem unanimidade, pelo menos com a concordância da maior parte dos parlamentares".

Bom entendimento

Cajado afirma que, graças ao bom entendimento que está tendo na Câmara, as sanções serão menos draconianas. "Estava tendo muito ruído, que diminuiu agora, em relação aos crimes de responsabilidade. Nesse projeto, também no meu relatório, nós não estamos mexendo no crime de responsabilidade, essa é outra lei que não está aqui envolvida no processo de legislação que nós estamos fazendo".

Impor limites

O congressista esclarece: "nós estamos falando aqui em uma lei que está envolvendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orçamentária, a Lei Orçamentária Anual, a Constituição Federal, e não essas questões que ficaram de lado, porque todos têm um consenso de que não adianta você querer criminalizar a gestão, você tem que impor limites e efeitos administrativos dentro da gestão, para que possa ir perseguindo meta". Ele especifica dizendo que é retirada a questão da criminalidade para que se foque na questão administrativa, "no caso de não cumprimento das regras que nós vamos estabelecer, que são muito mais eficazes".

Contemplar os dois lados

"O que estamos tentando fazer é manter o equilíbrio para que cada um dos lados se sinta medianamente contemplado", afirmou Claudio Cajado. Em cima dessa visão, acentuou o parlamentar, "Queremos perseguir um texto que possa trazer o equilíbrio em cima daquilo que nós estamos propondo a fazer, um texto que possa trazer um benefício ao país, que beneficie esse governo e também outros governos que virão no futuro".

Compromisso social com o fiscal

"O equilíbrio das contas públicas é fundamental para que você possa alcançar, inclusive, o que o atual governo deseja, que é o compromisso fiscal junto com o compromisso social. Isso está previsto e nós queremos ver se mantemos esse conceito do marco fiscal que prevê políticas cítricas; e quando você tem crescimento econômico, e aí atinge a meta, pode até superá-la. Nesse caso, pode receber até um bônus de investimento, ou um começo de crise que você tem dificuldade até de manter os investimentos". Após as negociações e a reunião com os líderes e o presidente Arthur Lira, na noite de ontem, a expectativa é que o texto vá para plenário ainda esta semana.