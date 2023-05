Lei tira estabilidade do atleta

Artilheiro quando na ativa, o agora senador Romário (PL-RJ, foto), entra em campo, mais uma vez, em defesa da categoria que o consagrou, a dos atletas. Ele denuncia que a aprovação da Lei Geral do Esporte, na quarta-feira da semana passada, no Senado Federal, pronta para ir à sanção presidencial, contém uma emenda que retira o direito dos atletas à estabilidade contratual quando ocorre acidente de trabalho. "Vou trabalhar pelo veto dessa medida prejudicial aos trabalhadores do esporte", escreveu o senador Romário de Souza Faria em suas redes sociais. Ele também informa que os jogadores já pensam até em greve no campeonato do Brasileirão, em protesto a essa medida contida na legislação prestes a ser sancionada.

Medida inédita

Como a nova lei equipara aos praticantes do futebol os jogadores de todas as demais modalidades esportivas - basquete, vôlei, handebol etc -, isso quer dizer que nenhum atleta profissional está seguro com a nova legislação em caso de um acidente como atleta, em campo ou fora dele. A emenda foi apresentada pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE), e acatada pela relatora, senadora Leila (PDT-DF). Com essa decisão, Girão e Leila conseguiram criar a única categoria de trabalhadores no Brasil - a de atletas profissionais - que não terá estabilidade se vier a ter uma lesão que o impeça de atuar por determinado tempo.

Aprovada sem debate

Como se sabe, a senadora Leila foi atleta profissional do vôlei. Inclusive, estava na seleção brasileira que conquistou a medalha de bronze nos Jogos de Sydney em 2000. Por isso, estranha-se que a parlamentar tenha acatado emenda contrária à categoria da qual ela participou, com sucesso, por longos anos. Na votação da Lei Geral do Esporte, na quinta-feira, a senadora Leila apresentou o seu relatório, mas não se deteve nos detalhes das emendas contidas no texto. Apenas disse que acataria tais e tais emendas, evitando, assim, que o assunto ganhasse o debate em plenário e fosse para o voto dos parlamentares.

Lobby dos cartolas

Nos bastidores do Congresso Nacional, questiona-se o que teria influenciado a senadora Leila a comportamento tão estranho contra a categoria que integrou. Leila, inclusive, é casada com outro ex-atleta, medalhista olímpico, Emanuel, ouro nos Jogos de Atenas de 2004. A propósito, o Projeto de Lei 1825/2022 teve a sua votação final adiada por três sessões no Senado Federal. Nesse tempo, foi fortíssimo o trabalho dos lobistas do futebol, principalmente, para que o texto final não fosse votado. O documento agora vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e é nesse ambiente que o senador Romário anunciou que trabalha para tentar o veto ao parágrafo 12 do artigo 85. Conseguirá o Baixinho marcar mais um de seus gols de placa?

Corrupção instantânea

Em outubro de 1982 a revista Placar, publicou minuciosa reportagem da chamada "máfia da loteria esportiva". Depois de um ano de investigação, o repórter Sérgio Martins revelou o envolvimento de 125 acusados, entre árbitros, jogadores e cartolas. O esquema fraudava resultados em favor de um grupo de apostadores. Agora o escândalo dos espertos volta ao noticiário. O esquema é o mesmo, com a diferença de que há 41 anos vivíamos a era do "papel carbono", e agora, a corrupção é instantânea, via whatsApp...