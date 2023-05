Corrupção invade o campo de futebol

Historicamente, o futebol brasileiro registra problemas com cartolas envolvidos em corrupção. Três CPIs do Futebol, na Câmara e no Senado, já mostraram isso. Agora, a corrupção entra em campo, literalmente, com sete jogadores da Série A do Brasileirão sendo investigados por ganhar dinheiro em operações malandras com sites de apostas, que operam no exterior. A Polícia Federal já investiga os suspeitos do crime. Um dos instrumentos que pretende combater essa prática é uma medida provisória elaborada pelo Ministério da Economia, que já está no Palácio do Planalto, regulamentando os sites e as apostas esportivas no Brasil.

Momento delicado

O advogado Rafael Marcondes (foto), diretor de Relações Governamentais da Associação Brasileira de Defesa da Integridade do Esporte (Abradie), disse que "o momento é bastante delicado, pois os escândalos se sucedem com a manipulação de resultados. E isso preocupa, pois o fã do esporte acaba duvidando da credibilidade, sobretudo, do futebol. No combate dessa denúncia há uma CPI a ser instalada, a Polícia Federal atua na operação Penalidade Máxima e há projeto de lei do governo regulamentando os sites de apostas".

Monitoramento constante

"A preservação da integridade é muito importante, mas há a necessidade de se trabalhar na educação, na conscientização dos atletas e falar sobre os riscos e malefícios para a própria carreira deles", disse Rafael Marcondes. "O segundo foco é que o Ministério Público Estadual vem fazendo, enfim, a própria existência da CPI se propõe a fazer isso, a investigação. Mas não basta só a investigação, é preciso que haja um constante. Essa notícia da medida provisória já está na Casa Civil e é muito relevante", acentuou.

Responsabilidades dos sites

No entendimento de Rafael Marcondes, os sites de apostas são as principais vítimas de toda essa história. "Os sites de apostas trabalham com a previsibilidade dos resultados. Obviamente que uma fraude, uma situação de corrupção, ela não entra na análise estatística. Então, quando existe um incidente em que o atleta força um cartão, causando uma expulsão, algum escanteio, o principal prejudicado é a casa de apostas, que não tem como antever a situação. Ela precifica uma aposta de forma errada e acaba no prejuízo."

Punições até pela Fifa

O cenário atual mostra que sete clubes da série A do Campeonato Brasileiro já afastaram sete jogadores por suspeita de envolvimento no esquema. Eles aparecem na investigação iniciada pelos promotores do Ministério Público de Goiás. Marcondes considera que se confirmada a participação deles na manipulação de resultados, devem ser punidos civil e criminalmente, assim como na área esportiva, pois os regulamentos da CBF e da Fifa preveem punições em que o atleta pode ficar até três anos sem participar de eventos esportivos.