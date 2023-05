Uma agenda pesada e preocupante

Estão na agenda diária do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): projeto de lei do arcabouço fiscal, fortalecimento da base no Congresso Nacional, reforma tributária, votação do PL das Fake News, reduzir o desmatamento na Amazônia, CPMI do Golpe de 8 de janeiro, demarcar novas áreas indígenas, acalmar a base parlamentar sem cargos ministeriais, controlar as invasões do MST, 680 mil pessoas aguardando uma cirurgia no SUS, escassez de votos aliados em plenário, acalmar os companheiros que querem mais projetos sociais e menos responsabilidade fiscal, taxa de juros alta, preparar o discurso para a Cúpula do G-7, no Japão, em 20 de maio, pedir ao Rei Charles III mais dinheiro pra Amazônia...

Notícia ótima

Contrastando com a agenda presidencial, chega a notícia de que as exportações do agronegócio brasileiro já superam as do ano passado. De janeiro a abril, as vendas externas de alimentos e de produtos derivados do agronegócio, como algodão, celulose e madeira, já atingem US$ 49,4 bilhões, 4% acima do obtido em igual período de 2022.

Questões políticas

Sem exageros, isso é a rotina presidencial, com muitas questões de arrepiar e algumas para alegrar o dia. Sem falar nos temas políticos, como o que trava a disputa com os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no palco das votações do Congresso. Ainda falta a votação de um grande projeto que indique, de fato, o tamanho das bancadas em confronto. Esse dado é importante, também, para que se conheça o nível de apoios ao governo, frente às emendas parlamentares liberadas e os cargos ministeriais distribuídos.

CPMI e votações

A expectativa é se o funcionamento da CPMI da tentativa de golpe, ainda sem data da primeira reunião, permitirá que Câmara e Senado votem temas importantes para o País, como o arcabouço fiscal, por exemplo.

Fundo Amazônia

Enquanto há dificuldades nas relações com o Congresso Nacional, em nível de política externa, o presidente Lula vai capitalizando dividendos nas suas viagens. Além de recuperar as relações diplomáticas e fortalecer o intercâmbio comercial, Lula discursa sobre a reativação do Fundo Amazônia, criado por ele mesmo em 2008.