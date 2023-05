A voz moderada de Lula

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), com menos de cinco meses de governo, após enfrentar tsunamis diários do mercado e, principalmente, o fogo amigo do PT, começa a quebrar resistência do mercado, e, aos poucos, o comando da economia vai tomando rumo.

Desafio de negociador

Mesmo em meio ao desafio de negociar com o Congresso Nacional, Haddad vem conseguindo encaminhar os problemas econômicos, inclusive, as promessas de campanha feitas pelo presidente Lula, como o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária.

Banqueiros e executivos

Os poderosos banqueiros e executivos passam a ver Haddad como "a voz moderada contra um PT gastador". Antes céticos em relação ao nome do ministro da Fazenda, agora elogiam a postura aberta ao diálogo de Haddad, "alguém com posições moderadas na economia".

O homem que o Brasil precisa

Para o senador gaúcho Paulo Paim (PT), "Haddad tem sido o homem que o Brasil precisa; ele dialoga, já se reuniu duas vezes com a bancada do PT, e diz que tem a mesma preocupação com o social".

Difícil mediação

Segundo Paim, Haddad também conversou com os presidentes das comissões do Senado. "É alguém que está fazendo essa mediação muito difícil para garantir, inclusive, a aprovação das matérias no Congresso e a própria governabilidade. "Haddad está muito tranquilo, muito equilibrado na condução da economia", disse Paim.

Pronunciamentos equivocados

Já o ex-governador do Rio Grande do Sul e analista econômico Germano Rigotto (MDB) entende que no início do governo Lula houve pronunciamentos equivocados, "falando muito na questão social, no compromisso com o social, mas sem falar na responsabilidade fiscal".

Responsabilidade fiscal

Na visão de Rigotto, "Haddad, agora, começou a mostrar que teria que se preocupar com as políticas sociais, mas sempre com responsabilidade fiscal". Rigotto lembrou que a ministra Simone Tebet (MDB), do Planejamento, também disse que é necessário o governo cuidar do problema da fome, da miséria, das desigualdades, mas sempre com o cuidado da responsabilidade fiscal.

Autonomia, mas não dono da verdade

Sobre a âncora fiscal, disse Rigotto: "Demorou. A âncora não é perfeita e sofrerá ajustes, mas foi um trabalho forte do Haddad. O que Lula fala, de bater no juro, ele pode ter toda a razão do mundo. Felizmente, lá na Inglaterra, disse que não estava contra a autonomia do Banco Central. E que o BC pode ter todas autonomias, mas não pode ser o dono de todas as verdades".

Reforma tributária sob risco

Rigotto alerta que começam a aparecer movimentos contra a reforma tributária, pois tem muita gente que ganha com esse sistema e não quer mudar. "Esses movimentos começam a aparecer fortemente, e eu receio que teremos a reforma ficando no caminho".