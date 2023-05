Drogas à base de Canabidiol

Está em discussão na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 481/23, criando a Política Nacional de Fornecimento Gratuito de Medicamentos Formulados à Base de Canabidiol, uma droga derivada da Cannabis, a planta da maconha.

Tendência crescente

O autor da proposta, deputado Ricardo Ayres (REP-TO, foto), argumenta que "a evolução dos estudos sobre os benefícios desse tratamento e a prescrição desses produtos são uma tendência crescente pela boa resposta dos pacientes, em especial no tratamento de dores crônicas ou doenças como câncer, parkinson, autismo e alzheimer". Desde 2016, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já aprovou 25 produtos nacionais com essa substância, além de autorizar o uso de outros 450 importados.

Autorização da Anvisa

A coluna Repórter Brasília conversou sobre esse tema com três deputados federais que são médicos. Para o presidente da Frente Parlamentar de Saúde na Câmara, deputado federal gaúcho Pedro Westhphalen (PP), "se for aprovado pela Anvisa e for eficiente como medicamento, não tem problema. O que não pode é ser usado como maconha. Precisamos de políticas novas, e se a Anvisa aprovar o uso do Canabidiol é porque é um remédio eficiente. O que não pode é fumar maconha para curar. Não há preconceito com o Canabidiol, desde que seja eficiente, e há patologias que parecem ser".

Rumo à modernidade

Para o deputado e médico goiano Zacharias Calil (União Brasil), "o País e o SUS (Sistema Único de Saúde) precisam caminhar com a modernidade dos tratamentos e os canabinóides já se mostraram muito efetivos para o tratamento de doenças que trazem dores, ansiedades, desordem mental, entre outras; como alguns níveis de pacientes dentro do espectro autista".

Cultivo da Cannabis

"O grande problema é que ainda não aprovamos o projeto de lei que permite o cultivo da Cannabis Sativa com fins medicinais. Então, a maioria dos medicamentos disponíveis (à base dessa droga) é produzida no exterior, e chega ao Brasil com um custo muito alto", diz Calil. Segundo o congressista, uma política de fornecimento gratuito por meio do SUS ajudaria a maioria desses pacientes que hoje não têm condições de comprar ou acabam se endividando e não conseguem dar seguimento ao tratamento. "Várias pessoas têm conseguido a liberação dessa droga através da Justiça. Atualmente, são 2.748 ações solicitando autorizações para a plantação da Cannabis", disse Zacharias Calil.

Canabidiol e maconha

Já o médico e deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB), ex-secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, considera que a decisão sobre a distribuição da droga deve ser do Ministério da Saúde. "Canabidiol é uma coisa, maconha é outra. Tem que saber separar, pois fazem uma confusão proposital. Canabidiol é uma molécula de 480 moléculas que existem na maconha, então eles estão querendo dizer que tem crianças que precisam de Canabidiol que até agora não tem comprovação muito clara, específica. Agora, se querem fazer uma lei, tudo bem, eu não vejo nada de inconveniente nisso, mas especificamente para o medicamento Canabidiol, e não para liberar a maconha e óleo de maconha para tratar crianças", alertou Terra.