Hora de esfriar os ânimos

A viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Inglaterra, na noite desta quinta-feira, para a coroação do Rei Charles no trono de majestade, no sábado, é um momento oportuno para esfriar os ânimos na política brasileira, cuja fervura aumenta dia após dia. Do outro lado do termômetro político, o Legislativo desacelera, como costuma fazer às quintas-feiras, para retornar na próxima terça. Ufa! Que semana!

Polícia Federal sem folga

Nesse ambiente de fervura, quem não tira folga é a Polícia Federal. Depois do caso das joias das arábias, os sempre atuantes policiais foram bater nos arquivos da vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e a confusão é enorme, digna de Sherlock Holmes. Em comum com as joias é que o ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, agora preso, aparece nas duas investigações.

Trapalhadas do ex-presidente

Não bastassem os desencontros entre o Executivo e o Legislativo, com embates nas votações no Congresso Nacional, impondo derrotas a Lula, ainda há as trapalhadas de um ex-presidente, cinco meses depois do término de seu mandato. O episódio da tentativa de adulteração dos atestados de vacinação é fato gravíssimo, pois envolve o chefe da nação numa intromissão indevida nos arquivos da República. E isso poderá ter desfecho judicial inesperado.

Fake News

Não bastasse, ainda temos pela frente a votação do Projeto de Lei das Fake News. Não restam dúvidas de que as plataformas digitais precisam se sujeitar a regras mais duras para que muitas não continuem sendo espaços para crimes cibernéticos praticados por seus usuários, disfarçados de "liberdade de expressão".

Disputa de poder

"A disputa pelo poder entre a esquerda e a direita atrapalha as decisões importantes que a sociedade aguarda do Parlamento", lamenta o deputado federal gaúcho Daniel Trzeciak (PSDB, foto). "É o momento de os políticos trabalharem com razão, coerência, equilíbrio e justiça; independentemente da ideologia partidária." Trzeciak acredita que a moralização da política é o primeiro passo para que os interesses da Nação sejam atendidos. Para o congressista, "a solução dos problemas não está em divisões entre esquerda e direita, mas em políticas públicas corretas".

Eleições em Novo Hamburgo

Em pesquisa eleitoral contratada por um tradicional partido político, realizada no fim de abril em Novo Hamburgo, na corrida à prefeitura, apareceu em primeiro lugar, com 51,8% dos votos, o deputado estadual Delegado Zucco (REP), mais que todos os outros pré-candidatos somados. A pesquisa, revela um líder partidário gaúcho, já reflete a boa imagem que o parlamentar tem passado no exercício do mandato. O deputado já foi incluído em outra pesquisa, agora para prefeito de Porto Alegre. As peças do tabuleiro de xadrez começam a andar.