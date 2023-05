Lula quer bloco continental forte

Em seu terceiro mandato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém o comportamento das duas gestões anteriores quanto às relações internacionais: visitar o maior número possível de países parceiros, bons contatos comerciais com a União Europeia, sem esquecer do fortalecimento das relações de fronteira, isto é, com os países do Mercosul. Está certo, afinal, o mundo começa a ficar sem fronteiras, por vários motivos, e a boa economia dos países próximos não é só uma política de Estado do dirigente brasileiro, mas, sobretudo, do desenvolvimento do bloco continental.

Economia argentina

Na segunda-feira, Lula recebeu o presidente da Argentina, Alberto Fernández, em Brasília, que busca socorro para tentar recuperar a economia de seu País, mergulhada numa dívida enorme, com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Fernández voltou ao seu país com a sacola vazia, mas com a expectativa de um futuro apoio monetário, além de outro, de peso, que é a recomposição da união dos países sul-americanos nas negociações com os europeus.

Brasil perde investimentos

O deputado federal gaúcho Giovani Cherini (PL, foto) afirmou que o País tem perdido investimentos por causa do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Ele cita o caso de uma empresa ucraniana que cancelou os planos de instalar uma fábrica de aviões no Brasil. O parlamentar disse que o Brasil havia sido escolhido para sediar a fábrica por ser um país neutro em relação às guerras, mas que perdeu a oportunidade devido à instabilidade política e econômica.

Integração demorada

Parlamentares brasileiros membros do Parlasul opinam sobre o que vem por aí. O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) avalia este momento dizendo que "infelizmente essa integração demorou. O governo (Jair) Bolsonaro (PL) atrapalhou, pois conseguiu brigar com toda a América do Sul, brigou com a Argentina, com a Venezuela, com a Colômbia... Não sobrou nada!" Depois do estrago do governo anterior, Pompeo de Mattos acredita ser preciso "juntar os cacos". Para ele, a aproximação e fortalecimento do Mercosul é prioridade.

Segmentos próximos

De forma didática, Pompeo explica. "Nós temos três segmentos na vida: o familiar, o amigo e o vizinho. Argentina não é nosso familiar; pode até eventualmente não ser nosso amigo, mas é nosso vizinho, e se pode fazer do vizinho um amigo, queremos melhorar essa relação e ampliá-la. O Brasil precisa melhorar a relação com os vizinhos do Mercosul para avançar nas negociações com a Europa", sustenta o parlamentar pedetista.

Carinho maior

O deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB) também avalia que o Mercosul precisa de um "carinho maior" por parte do Brasil. Começar as relações pelos vizinhos para depois falar com os países além-mar. "Eu tenho essa convicção, pois temos contratos internacionais a cumprir, e, se a gente não cumpre, acaba pagando multas e perdendo mercado. Por exemplo, a Argentina está comprando soja do Brasil para manter seus contratos internacionais. Mas, se amanhã ou depois a gente precisar de algum vizinho para algum produto, o Mercosul tem o seu potencial", ponderou o deputado gaúcho.