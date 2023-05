Trapalhada na Agrishow

"Tiro no pé." É assim que o segmento do agronegócio repercute na imprensa a surpreendente trapalhada dos organizadores da Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), que suspendeu a abertura oficial do evento, na segunda-feira, depois de anunciar a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), cujo encontro com o atual ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, seria inevitável. Mesmo sem a solenidade de abertura, a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina recebeu Bolsonaro, que estava acompanhado do governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos).

Locomotiva nacional

O episódio foi fato inédito e lamentável, principalmente porque estamos falando da principal locomotiva da economia brasileira. O agronegócio responde por R$ 1,00 a cada R$ 3,00 gerados no País, por 33% do Produto Interno Bruto (PIB), 42% das exportações totais, e 37% dos empregos gerados, segundo dados do Ministério da Agricultura. No ano passado, as exportações do setor atingiram a espetacular casa dos US$ 159 bilhões, alta de 32% sobre o ano anterior, conforme dados do governo federal.

Descortesia com o patrocinador

É dos envolvidos nesse potencial de negócios valiosos para a economia do País que vem a repercussão do episódio de Ribeirão Preto. O deputado federal gaúcho Elvino Bohn Gass (PT) entende que "qualquer pessoa pode visitar a Agrishow, como de fato ocorreu com o ex-presidente Bolsonaro, na segunda-feira, sem qualquer intercorrência; mas não pode haver a descortesia de suspender o convite para quem está patrocinando o evento, que é um governo democraticamente eleito", disse o deputado, referindo-se à ausência do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. De forma irônica, concluiu o deputado: "Os bolsonaristas ainda não engoliram o resultado eleitoral".

'É muito ruim', disse Heinze

"É muito ruim", afirmou o senador gaúcho bolsonarista Luis Carlos Heinze (PP) destacando que "o ministro da Agricultura é um parceiro nosso há 30 e tantos anos, estamos juntos. Isso é um recado para o governo Lula, mas, eu até recebi umas manifestações do Centro-Oeste em apoio ao ministro. Trabalhei nesse assunto, que avançou, mas na quinta ou sexta-feira, foi desfeito tudo. Estava tudo normal, foi convidado normalmente, depois ele foi desconvidado mesmo", lamentou. "Isso é ruim, porque o pessoal dessa região de Ribeirão Preto vende máquinas agrícolas e precisa do dinheiro do crédito rural para os equipamentos e querem o dinheiro para o financiamento. Tem que conversar", expressou o senador.

A força do Sul

Nesse contexto, o Rio Grande do Sul dá expressiva contribuição para o balanço geral do setor. Por exemplo, as exportações do agronegócio gaúcho em 2022 somaram US$ 16 bilhões, algo em torno de R$ 80 bilhões na cotação atual. Esse valor representa um aumento de 4,4% em relação ao ano anterior e o maior valor nominal (sem inflação), desde o início da série histórica de crescimento, em 1997.