Acordos Mercosul e União Europeia

A Espanha assumirá a presidência da União Europeia (UE) em julho, e já anunciou que vai pressionar pelo acordo com o Mercosul. Portugal já havia manifestado a intenção de fechar parceria entre os dois blocos econômicos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retorna de sua viagem para Portugal e Espanha animado com os encontros em que participou com os países europeus, principalmente, no Fórum Empresarial Brasil-Espanha. Lula acentuou que pretende concluir o acordo do Mercosul com a União Europeia ainda este ano.

Aparando arestas

O governo brasileiro vem conversando com os integrantes do Mercosul — Argentina, Paraguai e Uruguai — para tentar aparar as arestas. O mesmo estão fazendo Portugal e Espanha com os 27 parceiros europeus, pois há resistências dentro da União Europeia, especialmente nas questões agrícolas, ambientais e trabalhistas

Segundo maior investidor

A Espanha, que assume a presidência da UE, em julho, é o segundo maior investidor estrangeiro no país, com estoque de US$ 63 bilhões. Por seu lado, o Brasil é o maior fornecedor de produtos para os espanhóis. Portanto, muitas coisas convergem para que seja selada a parceria; sonho de Lula desde seu primeiro governo (2003-2006).

Alerta para os prejuízos

O deputado federal gaúcho Carlos Gomes (PRB), que tem atuado muito no Parlasul acompanhando de perto as ações do Mercosul, disse ao Repórter Brasília, que o acordo se arrasta há muito tempo. Ele alerta para que os países avaliem os ajustes a serem feitos para que não haja prejuízos em vez de vantagens.

Vinhos e espumantes

Carlos Gomes cita um exemplo de dificuldade. "Alguns produtos para o Rio Grande do Sul são um problema, como a questão dos vinhos e espumantes. Caso esses produtos entrem no Brasil sem taxa de importação, tornam a competitividade desleal com a nossa produção".

Zona franca da uva e do vinho

O congressista afirmou que este é um ponto que ele tem conversado com o governo do RS e que levou a acelerar a criação da zona franca da uva e do vinho, em que o Estado possa comercializar até 18 garrafas livres de PIS, Cofins e IPI. No entendimento de Carlos Gomes, "o Brasil, para acelerar os acordos com os outros blocos, tem que tomar medidas internas para não deixar que alguns setores produtivos venham a ser destruídos".

Liberação do plantio da maconha

O deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB) reafirmou sua contrariedade ao plantio de maconha no Brasil, mas admite o uso de molécula da planta para tratamento de diferentes condições clínicas e enfermidades. A demanda pelo avanço regulatório vem sendo debatido na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado.