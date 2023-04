O projeto que combate as chamadas fake news, que regula as redes sociais, é um dos destaques na pauta da Câmara dos Deputados esta semana. O presidente Arthur Lira (PP-AL, foto), pretende aprovar hoje o pedido de urgência para o início da votação do projeto que regulamenta as redes sociais e combate às fake news (PL 2630/20). Para o presidente da Câmara, "é uma oportunidade para fazermos esse debate claro e amplo". Por outro lado, mais de 100 deputados que contam com apoio das plataformas digitais, as chamadas big techs, pressionam para adiar a votação. Defendem maior prazo para discussão do projeto que tramita no Parlamento há três anos.

Prejudicar a direita

O deputado federal gaúcho Bibo Nunes (PL) disse ao Repórter Brasília que é contra. "Eu não vejo porque tanta censura, acredito que acaba beneficiando grandes grupos de comunicação. Essa discussão tem que ser mais aprofundada." O congressista vê nessa lei sinais de prejudicar quem é forte nas redes sociais, como a direita. "Eu vejo uma tendência implícita de prejudicar a direita", enfatizou.

Outras coisas podem surgir

Na opinião de Bibo Nunes, "deve haver um adiamento na votação do projeto fake news. Nós não estamos ainda muito acostumados com o vivenciar do mundo digital, o mundo da internet, rede social. É bom esperar um pouquinho mais. Outras coisas podem surgir", argumentou.

Despachante de rede social

No entendimento de Arthur Lira, "nem o presidente e nem qualquer outro deputado pode funcionar como despachante de rede social de nenhum parlamentar, porque nós não temos uma legislação para decidir sobre esses assuntos". Já Mendonça Filho (União-PE) defende mais tempo para discutir a matéria. "Três meses ou 60 dias seria um prazo razoável para que pudéssemos, no âmbito de uma comissão especial, com a representatividade proporcional das bancadas desta casa, ter uma proposição que representasse a média do pensamento do povo brasileiro." Lira rebateu que o assunto já foi debatido numa comissão especial na legislatura passada e acentuou: "Aqui temos interesses gigantescos de big techs, de monetização, de responsabilização, e tudo caiu em cima da liberdade de expressão".

Direito de imunidade material

Segundo Arthur Lira, "essa liberdade de expressão tirou dezenas de redes de parlamentares do ar, não é justo para esta casa que não tenha o seu direito de imunidade material estendido para a Internet, para garantir o acesso dos parlamentares às redes sociais. Não é justo para esta casa não ter como investigar quem planta terror na vida dos nossos filhos nas escolas", acentuou.