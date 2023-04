CPI não atrapalha arcabouço fiscal

Para o vice-líder do PSD no Senado, Omar Aziz, a instalação da CPI dos Atos Antidemocráticos não vai atrapalhar o andamento do novo plano fiscal no Congresso. Omar Aziz explica que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) deve ser definida ainda esta semana, com a leitura pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), do requerimento do pedido de instalação da comissão de inquérito.

Indicação dos membros

Depois os partidos vão reunir-se para indicar os membros. A partir daí seguirá conforme a representação dos partidos no Congresso, que já sabem quantos deputados e quantos senadores poderão indicar. Como a CPI é mista, será composta por 32 membros, sendo 16 senadores e 16 deputados, de onde sairão o presidente e o relator. Isso deve acontecer a partir desta quarta-feira, mas enquanto isso, os partidos já vão definindo os nomes dos titulares.

Preparando a tropa de choque

O governo, que prepara sua tropa de choque para enfrentar a oposição na CPMI pretende empurrar com a barriga por mais uns 15 dias, para chegar com força total. O Palácio do Planalto confia que, por ser a maioria dos parlamentares em blocos, poderá comandar a CPMI. A tendência é que, no Senado, o governo terá maior facilidade de conduzir. Já na Câmara, Arthur Lira (PP) deverá pilotar a "nave", que, até então, estará pronta para o embate com o Centrão garantindo a frente da batalha.

Arquirrivais do mesmo lado

Conhecidos arquirrivais da política de Alagoas, Arthur Lira (PP) e Renan Calheiros (MDB) ficarão do mesmo lado na Comissão Parlamentar de Inquérito dos atos de 8 de janeiro, que será instalada no Congresso. Arthur Lira comandará a tropa do Centrão. Renan Calheiros reviverá o protagonismo da CPI da Covid. Ambos contra o golpismo.

CPI política

Para o deputado federal gaúcho Alexandre Lindenmeyer (PT, foto), a proposta da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) "é a tentativa de construir uma CPI política, não tem outra, é tentar estabelecer aqueles que estão na Papuda; eles não chegaram lá por acaso, eles foram incitados por muitos, e, hoje, querem fazer essa narrativa de uma CPI".

Razoabilidade com metralhadora

O parlamentar pergunta: "Como trabalhar na lógica da razoabilidade, se uma pessoa pega uma arma, uma metralhadora, uma AR-15 e ainda aponta para um adversário político? Isto é um absurdo! Este tipo de incitação que gerou muita gente presa na Papuda".

Bolha de informações

"Essas pessoas que cegaram em torno de uma narrativa, entraram numa bolha de informações e estão achando que estão defendendo a Pátria e o País, e vem aquela narrativa de combater os comunistas; e se apropriam de temas que para nós são preciosos, que é a pátria e a família, e em termos de chavão, algumas palavras-chaves vão construir uma narrativa. Então é uma CPI política, não tem dúvida nenhuma. Espero que a energia do Congresso seja canalizada", diz o parlamentar.

Intervenção da OAB

O deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo) pede a intervenção da OAB no caso dos presos pelos atos de 8 de janeiro. "Quem tem residência fixa, trabalho comprovado, e é responsável pelo provimento da família, deve responder à Justiça em liberdade, especialmente os que não participaram efetivamente da depredação do patrimônio público."