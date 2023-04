A jovem Brasília com 63 anos

A ainda jovem Brasília festeja seus 63 anos. Jovem porque é muito pouco diante das centenárias Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e da própria Porto Alegre. Mesmo com essa idade, já apresenta os problemas das grandes capitais, como trânsito conturbado, moradores de rua, alagamentos em épocas de chuva, enfim. Quem mora em Brasília desfruta de duas cidades: o moderno Plano Piloto, preciosidade criada por Lúcio Costa e onde se centralizam as arquiteturas de Oscar Niemeyer, e as cidades satélites, onde está a maioria dos três milhões de habitantes da Capital. E por ser a capital de todos os brasileiros aqui se convive muito bem com todas as "raças", de norte a sul do País, fazendo desta cidade um grande tabuleiro de sotaques e uma imensa cozinha de sabores nacionais. Em resumo, isso é Brasília, poderosa e moderna, frágil e humilde, ainda precisando de reparos e cuidados como todas as outras capitais.

Ruas sem nomes

Se o ilustre visitante não se lembrar onde fica uma das mais tradicionais galeterias de Brasília é só pedir ao motorista para levá-lo à rua da Igrejinha. E, assim, estará na 108 Sul, quadra que guarda, também, uma preciosidade da gastronomia da capital da República, a Pizza Dom Bosco, tão surpreendente quanto a setorizada Brasília.

Rua dos Esportes

Uma quadra acima, na 308/309 Sul, encontra-se a Rua dos Esportes, ou das Torcidas. Nesse comércio estão as principais lojas de produtos esportivos e produtos das torcidas do Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo... disputando a preferência dos torcedores. A cada quatro anos, essa rua ganha vistosa decoração para entrar no clima da Copa do Mundo.

Letras e números

Nos primeiros anos de Brasília, a novidade de uma cidade com números para identificar as ruas confundia muito a cabeça de quem aqui chegava para morar. Daí surgiu o conceito de comércio por quadras, criado pelo arquiteto Lúcio Costa, idealizador do Plano Piloto.

Concorrência dos shoppings

Atualmente, luta-se para manter o comércio das origens de Brasília. Assim, chega-se a um tal lugar pelo apelido que se tornou comum: rua dos Restaurantes, por exemplo, se mantém fiel à proposta. Ali, na 405/406 Sul não há nada, absolutamente nada além de restaurantes. Dos bons e bem badalados, é preciso dizer. Do conhecido chinês aos pratos espanhóis passando por outra galeteria, com sabor da tradicional culinária da colônia gaúcha. Mas se o distinto visitante quiser algo mais "descolado", apenas para pedir uma gelada e jogar conversa na mesa, também encontra nessa rua que vara as madrugadas da capital.

Rua da Moda

A Rua da Moda resiste às mudanças impostas pelos 63 anos de Brasília. Ali na 304/305 Sul já estiveram as boutiques mais sofisticadas, hoje abrigadas pelos shoppings. Mas, ainda há casas que mantêm a tradição daqueles tempos e conservam os seus endereços na tradicional quadra comercial, perfumarias, entre elas.

Rua das Farmácias

Tradicional mesmo se manteve a Rua das Farmácias. É nas quadras 102 e 302 Sul que se espalham dezenas de drogarias, algumas especializadas em produtos hospitalares. Se o paciente-consumidor não encontrar ali o tal remédio para emagrecer, pode parar de procurar. A concorrência entre as casas motiva uma bela caminhada ao longo de 200 metros, aproximadamente, com farmácias lado a lado, facilitando a pesquisa de preços e outro tanto de pechinchas.