O projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conhecido como arcabouço fiscal é, na prática, um conjunto de regras fixando metas fiscais, através do aumento da arrecadação e limitação dos gastos oficiais. A meta é chegar a saldo zero no balanço de 2024, e alcançar superávit, a partir de 2025. A proposta exclui das limitações de gastos os itens como investimentos em empresas estatais, o piso da enfermagem e o pagamento de precatórios. Escolhido o relator, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que pretende aprovar o projeto de lei até 10 de maio.

Regra de longo prazo

Animado com a perspectiva de uma tramitação rápida no Parlamento, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT, foto), disse que essa nova regra fiscal não é só para o governo Lula, mas para o Brasil. "É uma proposta que deve ultrapassar governos, para dar previsibilidade a fundos de investimentos, isto é, a pessoa que quiser investir no País, saber que o Brasil vai cumprir uma combinação perfeita de responsabilidade socioambiental com responsabilidade fiscal", sustentou Padilha.

Ameaças de CPIs na Assembleia

Os movimentos da oposição na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul sugerem que vem dor de cabeça para o governador Eduardo Leite (PSDB), diante da possibilidade de ser criada uma CPI da Corsan. A iniciativa não seria nada boa para o político, diante de seu projeto nacional de ampliar o espaço rumo à próxima campanha presidencial, pois uma comissão de inquérito, além de ocupar boa parte da agenda dos parlamentares, é um incômodo sem limites para os personagens envolvidos. As ameaças de CPIs podem inviabilizar o projeto nacional de Eduardo Leite.

Possíveis irregularidades

O Sindiágua/RS encaminhou questionamentos que apontam para possíveis irregularidades no processo de privatização da Corsan. Essas denúncias motivaram partidos de oposição a se aglutinar para criar uma CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito - na Assembleia Legislativa.

Dívida do IPE-Saúde

Outra CPI que a oposição ensaia também é uma para investigar o IPE-Saúde - Instituto de Previdência do Estado, que amarga uma dívida em torno de R$ 250 milhões, e um déficit mensal de R$ 36 milhões. E o pior, com os serviços médicos paralisados. Acontece que Eduardo Leite não tem uma base sólida para garantir segurança ao governo na Assembleia Legislativa. Na última votação que tratou da reposição salarial do magistério, o governo contou com apenas 27 votos. Essa base não dá segurança em casos mais polêmicos.

Dor de cabeça para o governo

A oposição, de um lado liderada por Luis Mainardi, do PT, e por outro lado, por Rodrigo Lorenzoni, do PL, poderá dar dor de cabeça para o governo. Tanto PL quanto PT, que disputaram as eleições e foram derrotados por Leite, se unem em temas comuns de interesse da oposição.

Trabalho na surdina

Nesse ponto o PT trabalha na surdina junto aos deputados do PL e do Republicanos para convencê-los da importância da CPI da Corsan, que já era contestada por Onyx Lorenzoni, candidato do PL, e Edegar Preto, candidato do PT.