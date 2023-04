Semana curta e de expectativas

Com o retorno do presidente Lula (foto) da viagem à China, a semana começa em Brasília com grande expectativa. Entre as principais propostas a serem encaminhadas e discutidas estão o arcabouço fiscal e a reforma tributária, numa semana com um feriado pelo caminho. Na sexta-feira o presidente Lula embarca para uma nova viagem. Desta vez, para a Europa. O presidente visita Portugal entre 21 e 25 de abril, e logo irá para a Espanha. É a quarta viagem internacional do presidente em pouco mais de três meses no cargo. Outra decisão que deve ser tomada por Lula é também a definição do substituto de Ricardo Lewandowski, no Supremo Tribunal Federal, que se aposentou na última semana.

Atritos desnecessários

"As viagens internacionais, quando bem planejadas, cumprem, principalmente com chefe de Estado, uma quantidade enorme de condutas, de acordos, que se dado o devido seguimento, eles sempre serão consequentes", avaliou o deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB), ex-presidente da Frente Parlamentar da Agricultura (FPA). Segundo o congressista, "a questão toda nas viagens internacionais são as posições políticas assumidas pelo presidente, que, ao meu juízo, é um conjunto de equívocos, comprando atritos absolutamente desnecessários". Citou como exemplo: "os Estados Unidos, fazendo apologia da culpa da Ucrânia, que é a terra invadida; a China tem que ser um território só, então, estimulando a invasão de Taiwan", diz.

Resultados para o agronegócio

Para Alceu Moreira, "no que diz respeito aos resultados para o agronegócio, ainda não se sabe, porque na verdade, na viagem anterior do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, já tinha sido acertado aquilo que era possível ser acertado administrativamente. O restante são acordos firmados pelo governo brasileiro com o governo chinês, mas os acordos passam a gerar resultados, a partir deles, não se sabe exatamente o que vai acontecer".

Pendências em semana curta

O presidente Lula chegou e terá uma agenda de temas importantes como arcabouço fiscal, reforma tributária e novo ministro para o Supremo. Na opinião de Alceu Moreira, "nada disso se resolve nesta semana. O arcabouço fiscal está recém chegando no Congresso, porque hoje não tem nenhuma restrição de despesa, e estabelece que é teto de gastos, e ele só funciona se conseguir ampliar a arrecadação em torno de R$ 150 bilhões, e isso é muito difícil de ser cumprido, é preciso fazer análise técnica", argumenta o parlamentar.

Reforma tributária evoluindo

A reforma tributária, no entendimento do deputado, "está evoluindo em alguns setores que ainda precisarão ser mais esclarecidos, mas está evoluindo, e a lógica da reforma tributária é correta, ela pode não acontecer se o governo se portar de maneira oportunista, e aproveitar a reforma tributária para aumentar a arrecadação. A reforma tem que ser neutra. Se for aumentar a carga tributária, ela realmente terá dificuldade para passar no Congresso", prevê.