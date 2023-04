Enquadramento das redes sociais

O governo federal já conta com uma portaria editada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), fixando obrigações lastreadas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, e na Constituição Federal, orientando as empresas que operam nas redes sociais a tirar do ar mensagens que sejam ameaçadoras à integridade física de crianças ou adolescentes.

Prioridade para o diálogo

"Poderemos fazer a instauração de processos administrativos sobre essas plataformas para que haja uma moderação nítida, firme, ativa, comprometida e responsável, do governo em relação a esses conteúdos de violência contra as escolas. Ao mesmo tempo, já intensificamos o monitoramento pela polícia e, com isso, temos conseguido um índice de detecção de ataques e ameaças", disse o ministro da Justiça, Flávio Dino (foto).

Recursos financeiros

Paralelamente, o ministro afirmou que todas as ações foram complementadas com um edital que disponibiliza R$ 150 milhões para que guardas municipais e polícias estaduais possam fortalecer as patrulhas escolares. "Precisamos enfrentar essa epidemia de violência que, infelizmente, está mobilizada contra a nossa juventude", afirmou o ministro.

A lei acima de tudo

Sobre dúvidas da força de aplicação dessa portaria, Flávio Dino afirmou: "Temos leis que determinam que serviços prestados aos consumidores devem obedecer a preceitos como ética, respeito à saúde e segurança da comunidade. A portaria regula como isso se dá nesse novo mercado que se expandiu imensamente no Brasil, e mostramos que o termo de uso das empresas não se sobrepõe à lei, sobretudo em se tratando do tema da magnitude da vida e da integridade física de crianças e adolescentes. Fez, com propriedade, um enfrentamento das redes sociais, com comunicação clara, conteúdo e sem rodeios". Dado o recado.

Limite de duas horas

Sobre o tempo para a aplicação das medidas adotadas, o ministro afirmou que a previsão está baseada na prática utilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando agiu contra as fake news, por ocasião das últimas eleições. "A previsão é que a retirada dos conteúdos, agora, ocorra em duas horas depois de notificações às empresas. "Mas creio que as plataformas todas colaborem. Já vinham colaborando, pois a maioria entendeu a gravidade da situação e vai auxiliar as autoridades públicas", afirmou Flávio Dino.

Arcabouço fiscal

O governo ainda não teve seu grande teste, que é aprovar suas propostas no Congresso Nacional. Rui Costa (PT), ministro-chefe da Casa Civil, garantiu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assina nesta segunda-feira o arcabouço fiscal, que será logo encaminhado ao Parlamento. Logo depois na fila, a prioridade será a reforma tributária. Não podemos esquecer que esta semana também será curta, terá um feriado, e isso pode atrapalhar.

Invasão dos Poderes

A presidente do STF, ministra Rosa Weber, marcou para esta terça-feira, o início do julgamento dos denunciados por participarem dos atos golpistas de 8 de janeiro. A análise das 100 primeiras denúncias começa amanhã, e dura quase uma semana, até 24 de abril. Ao todo, a Procuradoria-Geral da República já denunciou 1.390 pessoas pelos atos antidemocráticos.