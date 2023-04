Vacinação, foco do governo Lula

"Vacinação não pode ser apenas uma ação de governo, mas também de sociedade", afirmou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, reforçando que as campanhas de vacinação serão o foco da pasta durante o governo Lula. No entendimento de Nísia Trindade, "não apenas isso, mas também uma ação para atuar de forma coordenada contra propagação de notícias falsas sobre o tema". A ministra ainda abordou a redução da fila de cirurgia de exames, outro assunto prioritário para a pasta da Saúde nos próximos meses.

Frente Nacional da Saúde

O deputado federal gaúcho Pedro Westphalen (PP, foto), destacou a importância de todos os tipos de vacina, e disse que quer que isso vire verdade. O congressista, que criou a Frente Nacional de Vacinação no mandato passado, já está com as assinaturas necessárias para recriar a mesma frente que conta com uma legião de 35 médicos deputados para a defesa da saúde no Parlamento. Ele trabalha, agora, para ampliar a frente, criando a Frente Nacional da Saúde.

Algumas doenças voltando

Na opinião do deputado médico Zacharias Calil (União Brasil), que atua na área de pediatria, da primeira infância, acha de suma importância a vacinação, e o governo tem sim que promover ações a esse respeito. O parlamentar chama a atenção para o fato de que há muitos anos, ocorria no Brasil, o Dia Nacional de Vacinação, que é muito importante. Destacou que algumas doenças estão voltando. Citou o sarampo, a poliomielite e uma série de doenças que estavam bem abaixo do nível "e estão retornando com força total".

Apoio do médico, secretário do PT

Henrique Fontana, médico, secretário-geral nacional do PT, depois de 24 anos de atuação parlamentar foi para o comando da secretaria do Partido dos Trabalhadores, e apoia em 100% a proposta apresentada pela ministra. Ele destacou o trabalho que começa a ser desenvolvido pela ministra Nísia Trindade, que, segundo ele, "foi uma ótima escolha que o presidente Lula fez, aliás, o conhecimento técnico é de muita qualidade na saúde e, a experiência de ter dirigido uma organização do tamanho e da complexidade da Fiocruz".

Corroendo a credibilidade

"Ganhou muito espaço na mídia o problema da Covid-19, mas as campanhas que irresponsavelmente a extrema direita fez, liderada pelo (ex-presidente Jair) Bolsonaro (PL) contra a vacinação, elas corroeram uma parte da credibilidade do Sistema Nacional de Vacinação", disse o líder petista. Segundo Fontana, "tem pessoas que estão acreditando em fake news que circularam contra a vacina, e etc..."