PT aquecendo os motores

Uma reunião da presidente Gleisi Hoffmann e do secretário-geral nacional do PT, Henrique Fontana, com o presidente do PSB, Carlos Siqueira, foi realizada ontem. A pauta: aprofundar a relação que "já temos, de qualidade, com o objetivo de construir uma aliança, de caráter ainda mais estratégico, mais aprofundado, com vistas à eleição de 2024", afirmou ao Repórter Brasília, o novo secretário-geral do PT.

PT no governo

Outro ponto abordado na reunião, "é a questão da nossa atuação dentro do governo (Luiz Inácio) Lula (da Silva, PT)", afirmou o ex-deputado Henrique Fontana, profundo conhecedor de todos os caminhos no Congresso Nacional.

Blocos e a federação

O líder petista diz que a ideia que está sendo debatida e que foi centro da conversa. "Nossa sugestão é de que fizéssemos um bloco com a nossa federação, PT, PCdoB e PV, mais o PSB, mais o PDT e mais o PSOL e a Rede, um bloco que englobasse esses sete partidos."

Centro-esquerda

"É um bloco de centro-esquerda do presidente Lula, que inclusive, foi a aliança originária que deu arrancada para eleição do presidente. Então, nada mais natural que nós estarmos juntos e nos fortalecendo também dentro do governo, nos preparando para disputar o maior volume de cidades possível, disputarmos a eleição municipal juntos. É óbvio que nunca vai dar para fazer aliança em todas as cidades do Brasil. Vamos admitir que das 200 maiores cidades, a gente consiga andar juntos em 150 delas, isso é muito importante", acentuou Fontana.

Sinais de reaquecimento da economia

Na terça-feira, enquanto o Aero Lula decolava de Brasília rumo à China para mais uma missão presidencial, a economia brasileira dava sinais de que poderia respirar sem ajuda de aparelhos. E reacendeu a esperança no mercado, com a queda da taxa do dólar e o Ibovespa fechando em 4,29%, o melhor pregão desde outubro de 2022.

Cautela, cautela...

Esse resultado para um país apreensivo, tanto social quanto economicamente, neste início de governo, pode até ser entendido como comemorativo aos 100 primeiros dias de governo. Mas caldo de galinha e cautela ainda são indispensáveis.

Motivos não faltam

Economistas e especialistas no mercado atribuem o resultado de terça-feira à desaceleração da inflação no mês de março. Mais: a notícia de que a proposta de arcabouço fiscal, em fase final de redação, limitar o aumento de investimentos também teria contribuído para a "terça-feira gorda"...