Lula na China

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está na China acompanhado de 40 autoridades, entre elas ministros, governadores, senadores, deputados, e de 100 empresários do setor agropecuário. A agenda, a partir desta quarta-feira, marca compromissos em diversas áreas com o objetivo de intensificar o comércio bilateral. O ponto alto da viagem é o encontro de Lula com o presidente chinês, Xi Jinping, quando conversará também sobre o cenário político mundial, com foco na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Eles também assinarão acordos ampliando intercâmbio e parcerias entre os dois países. Na China, Lula participará da posse da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), no comando do banco do Brics.

Na fé de os chineses comprarem mais

O deputado federal Heitor Schuch (PSB) é o único parlamentar gaúcho que integra a comitiva presidencial. Ele disse ao Repórter Brasília, antes de embarcar, na Base Aérea de Brasília, que "a expectativa para o Brasil - um grande produtor de commodities - é manter o que já se vende e torcer, naquela esperança, naquela fé, de que os chineses queiram comprar mais uma qualidade de uva, mais gergelim, começar a comprar mais algum produto que a gente ainda não venda pra eles. Na parte comercial é isso", destaca o parlamentar ligado à agricultura familiar.

Semeando uma boa semente

Na parte política, Heitor Schuch avalia que tem uma pauta envolvendo as questões internacionais. "A esperança é que a gente possa voltar de lá e dizer: 'valeu a pena; semeamos uma boa semente, e a esperança é que as sementes que a gente semeia agora, ali na frente vão dar os seus frutos'".

Mudar a vida da população

O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta (PT, foto), falando sobre os 100 dias do governo federal, disse que "o presidente Lula estabeleceu uma meta para que pudéssemos, nesses 100 primeiros dias, envolver o povo brasileiro em programas e ações que, em um determinado momento, foram muito importantes para mudar, para melhorar a atenção, mudar a vida da população".

Programas repaginados

Paulo Pimenta afirmou que programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos "retornam repaginados". Na volta da viagem do presidente Lula da China, "iniciaremos uma segunda etapa do governo. Aí sim, lançaremos os nossos novos programas e ações". Tomando como exemplo o Mais Médicos, Paulo Pimenta garantiu que, com uma série de medidas que estão sendo tomadas, o programa volta melhor.