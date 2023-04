O grande mercado dos jogos virtuais

Doutora em Direito Tributário e professora da Fundação Getulio Vargas, Bianca Xavier avalia que o desafio do governo no mercado de apostas é fiscalizar as empresas que operam no mundo virtual e fora do Brasil. Ela questiona, por exemplo, como será a tributação das apostas feitas pela internet? "Na verdade, tudo que é virtual é difícil de fiscalizar", explicou. Lembrando que os apostadores sorteados terão que pagar o imposto de renda no Brasil.

Como tributar as empresas

Na prática, o governo quer dar autorização para empresas estrangeiras se estabelecerem no Brasil, pois já há leis permitindo que isso aconteça, só não está regulamentado. "A discussão inicial é definir se essas empresas devem pagar sobre o faturamento ou só sobre lucro que vierem a arrecadar. Hoje em dia, não tem fiscalização sobre isso", explica Bianca Xavier (foto).

Domicílio no Brasil

Assim, é possível que o governo, para poder fiscalizar a movimentação financeira de apostas, exija que as empresas tenham domicílio fiscal, isto é, CNPJ e registro no Brasil. Informações não oficiais indicam que a proposta do governo para autorizar operações de empresas estrangeiras no Brasil será de R$ 30 milhões, por cinco anos. "Para fiscalizar, o governo deverá exigir que as empresas tenham um domicílio fiscal, ou seja, tenham um CNPJ, um registro aqui no Brasil", reforça a especialista no assunto.

A vida num Fusca

Depois de percorrer 100 mil quilômetros, passando por 17 países, com direito a exibição na Copa da Rússia, em 2018, estacionou em Brasília o "Segundinho", um sempre simpático Fusca, ano 1968, pilotado pelo gaúcho Nauro Júnior, o "fotógrafo que escreve", como se apresenta.

Contador de histórias

"O importante não é o destino, mas a viagem", resume Nauro Júnior, já com 11 anos de estrada. Nesta passagem pela Capital da República, com sua companheira, Gabriela Mazza, e a filha, Sofia, Nauro lançou seu mais novo livro "A Vida Cabe num Fusca". Na prática, essa viagem começou em 2012, com a "Expedição Fuscamérica". Nesse rodar de mais de uma década, Nauro Júnior confessa que não conta a quilometragem, mas histórias. "São dez histórias por quilômetro", diz ele, bem humorado.

Tudo planejado

Na verdade, não se trata de aventuras de um "Dom Quixote" das estradas, mas "cada etapa é um exercício de planejamento", sintetiza Gabriela; muito com inspiração nas longas velejadas de Amyr Klink, que se tornou conhecido por suas expedições marítimas.

Fuma e bebe

Mas, por que "Segundinho"? "Porque é o segundo fusca da expedição. O primeiro troquei por um Iphone", responde Nauro Júnior. Por fora, o valente carrinho é original. Por dentro, tem algumas adaptações para oferecer um pouco de conforto nas longas distâncias. Valente, com certeza, está provado, mas qual é mesmo o consumo de combustível? "Olha, o Segundinho só falta jogar truco, porque ele só fuma e bebe", encerra Nauro Júnior.

Engenhoso raciocínio

Nesta terça (11), o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, estará na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados. Vai explicar seu "engenhoso" raciocínio de que o governo deve soltar das prisões os traficantes de drogas para evitar a superlotação dos presídios.