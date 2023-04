Dificuldades para governabilidade

"O governo (Luiz Inácio) Lula (da Silva, PT) completa 100 dias hoje e está com muita dificuldade para a governabilidade", avalia o deputado federal gaúcho Afonso Motta (PDT), destacando que o governo está com muitas dificuldades de ir da efetividade para governabilidade.

Tentar uma coalizão

Na opinião de Afonso Motta (foto), "os desafios são muitos, e o governo precisa tentar uma coalizão. Uma parte dos parlamentares se coloca aderindo ao governo, promete voto, e a outra parte, faz oposição ao governo, e ainda tem aqueles que se posicionam contrários para ter vantagens e benefícios".

Gestão complexa

Para o congressista, esta gestão é muito complexa. "Claro que o grande fiador dessa junção, é o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), mas eu não sei se em matérias mais complexas ele vai conseguir entregar os votos", diz Afonso Motta.

Arcabouço fiscal e reforma tributária

No entendimento do parlamentar do PDT, "o primeiro semestre só tem duas pautas, que são o arcabouço fiscal e a reforma tributária. As duas pautas estão com grandes desafios, acho até que o arcabouço fiscal vem primeiro. É preciso que eles realmente tenham uma definição plena, porque, por enquanto, tem muita fala do ministro e análise de técnicos. Apesar de apresentado o projeto, há alguns pontos ainda a serem discutidos", argumenta Motta.

Simplificação de impostos

"Quanto à reforma tributária, espero que haja um consenso com relação à simplificação dos impostos e a cobrança em cima do consumo", diz Afonso Motta, acrescentando: "Só se o Arthur Lira jogar pesado para ela passar, se não nem isso passa. Lira é quem pode fazer essas coisas acontecerem, e aí a motivação dele, não sei dizer qual é".

Contribuir com a governabilidade

Afonso Motta disse que "o Congresso, pelo menos esse ano, vai contribuir com a governabilidade, porque a política pública, todo mundo precisa que a política pública chegue lá onde estão as pessoas". Na opinião do congressista gaúcho, "os deputados fazem a crítica, alguns até radicalizam; mas a grande maioria quer que tenha governo. Eu acho que a questão de uma radicalização maior, de uma ruptura, perda de apoio, é a partir do ano que vem, quando a gente começa o debate sobre as eleições municipais".

Sobrevive este ano

"Esse ano acho que é um ano que as coisas não vão acontecer, claro, há expectativas. As pesquisas estão mostrando que a expectativa da população é menor do que se imaginava; o governo está com muitas dificuldades, mas acho que sobrevive este ano", concluiu o deputado pedetista.

Solução para as MPs já existe

Passados os primeiros 100 dias de seu terceiro mandato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva ainda não conseguiu aprovar uma só medida provisória (MPs) no Congresso Nacional, apesar de temas importantes terem sido encaminhados. A interpretação é do advogado e professor Ivo Corrêa, do Instituto de Ensino Superior em São Paulo (Insper), especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela Universidade de Harvard (EUA). Ele lembrou que já existe solução para o impasse, só para quatro MPs, as mais urgentes. A conferir.