A suspensão do cronograma de implementação do novo ensino médio "não muda nada", em termos práticos, pois o ano já está em curso, afirmou o secretário de Educação do Espírito Santo, Vitor de Angelo, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Ele defende que "o caminho, até aqui, não seja jogado fora. Há muitos ajustes para serem feitos". Vitor de Angelo citou um exemplo da área meio, não da matriz pedagógica. "É o transporte escolar. Há um impacto enorme nesta área, em muitos lugares é compartilhada entre municípios e estados, e aí quando tem a ampliação da carga horária do ensino médio passa a não mais coincidir a carga horária da rede municipal com a carga horária da rede estadual."

Transporte compartilhado

O presidente do Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, Vitor de Angelo (foto), lembra que o transporte compartilhado é uma questão onerosa, com logística complexa e aparece em todos os lugares do Brasil. "Precisamos encontrar de forma colaborativa (União, estados e municípios) uma saída para isso. O segundo aspecto é sobre o ponto de vista pedagógico, um bom exemplo, é a formação geral básica que ficou limitada pela lei 13.415 a 1.800 horas. Isso se revelou um limite muito baixo. Nos obrigou a retirar componentes curriculares, muitas vezes, das áreas humanas . Enfim, fica tudo num cenário de incertezas e indecisões. Para os estudantes, fica claro, por enquanto, não muda nada."

Retrocesso para a educação

A decisão de suspender o novo ensino médio teve suas discordâncias na classe política. O deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB), por exemplo, considera um retrocesso para a educação brasileira: "O novo ensino médio representa a travessia do mundo analógico para o mundo digital, da escola como espaço de descoberta e vida, da ponte que o jovem precisa para o mercado de trabalho".

Escolha de currículo

Entre as críticas ao novo ensino médio, Ivan Valente (PSOL) aponta que a liberdade de escolha de currículo é fragmentada e desorganizada. Ele acredita que a reforma visa, na verdade, estimular o ensino a distância e aumentar as desigualdades regionais de ensino.

Militância político-partidária

O deputado Abilio Brunini (PL) rebate críticas às mudanças no ensino médio. Segundo o parlamentar, aliados do governo federal pedem a revogação da lei, porque foram cortadas matérias que incentivam a militância político-partidária. No entendimento do congressista, as mudanças, aprovadas em 2016 e colocadas em prática no ano passado, são necessárias para priorizar o aprendizado de matérias que realmente importam para os estudantes.

Freio de arrumação

Ex-diretora de Educação do Banco Mundial, diretora dos centros educacionais da FGV, Claudia Costin, lembra a ausência do Ministério da Educação, nos últimos anos, na articulação com os estados. "Em primeiro lugar é necessário dizer que temos uma 'jaboticaba', quatro horas de aula, com 13 matérias espremidas lá dentro, com o aluno podendo aprender só um verniz de cada área. Isso foi o que levou o governo federal já há anos, em diferentes gestões, a propor um novo ensino médio pedindo que nos aproximasse um pouco dos bons sistemas educacionais."