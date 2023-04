Fake news e a gestão das redes

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP, foto) disse que, como relator do Projeto de Lei das Fake News, o grande desafio é criar mecanismos de gestão das redes sociais sem exercer censura ou agredir a liberdade de expressão. A manifestação ocorreu após intensos debates sobre o tema, no Supremo Tribunal Federal (STF), com a presença de cinco ministros da corte, entre eles o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

O que é o projeto

O Projeto de Lei 2630/2020 é uma proposta do Legislativo para regular as plataformas de mídias sociais a fim de evitar a disseminação de notícias falsas, conhecidas por fake news. De acordo com o projeto em tramitação na Câmara dos Deputados, as mídias são provedores de redes sociais - tanto as ferramentas de buscas quanto as de mensagens instantâneas -, cujo número de usuários no Brasil é superior a 100 milhões. Empresas como Google, Facebook, YouTube e TikTok, por exemplo, deverão obedecer a regulamentação que vier a ser aprovada. E, com certeza, não estão nada satisfeitas com as regras a caminho.

O PL das Fake News na prática

Com nome pomposo - Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet" -, o PL das Fake News, proíbe, na prática, disparos de mensagens em massa para fins políticos, sobretudo em períodos eleitorais. O recurso de disparos em massa só seria permitido para fins comerciais e institucionais, como uma campanha de saúde ou alertas da Defesa Civil. Se aprovado, o PL em discussão na Câmara dos Deputados voltará ao Senado antes de seguir para sanção presidencial.

Debates paralelos

Enquanto a Câmara debate o projeto de lei, o STF se informa sobre o assunto, inclusive com a realização de uma audiência pública, já que os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux são os relatores de dois recursos que tratam do uso abusivo das redes sociais pedindo a remoção de conteúdos. O debate sobre as fake news no Legislativo e no Judiciário ganhou força depois da mobilização popular que culminou com os atos de vandalismo contra os Poderes da República, em 8 de janeiro. "Esse é um tema de interesse de toda a sociedade", afirmou Luiz Fux. Já o deputado Orlando Silva, defende que o Congresso delibere, "de forma célere, para que tenhamos parâmetros legais para a atividade de plataformas digitais no Brasil, inspirados nas boas experiências internacionais".

Modelo "falido"

Na audiência no STF, uma das falas mais favoráveis à regulação do tema foi a do ministro Alexandre de Moraes, também presidente do TSE: "Não é possível continuarmos achando que as redes sociais são terra de ninguém, sem responsabilização alguma. Não é possível que só por serem instrumentos, depositárias das comunicações, (as plataformas) não tenham nenhuma responsabilidade. O modelo atual está falido."