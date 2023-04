Queda de braço das medidas provisórias

O impasse entre os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sobre o rito das medidas provisórias (MPs) no Congresso Nacional tem deixado o Palácio do Planalto apreensivo. No Parlamento, senadores de um lado e deputados do outro, defendem as posições de seus presidentes. Enquanto isso, MPs prioritárias para a governabilidade e o atendimento do social, prometido por Lula, não avançam, e traz preocupação, principalmente, à população pobre, que vê ameaçada, pelo menos no tempo, entre outros, o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida".

"É um absurdo", diz Paim

Para o senador gaúcho Paulo Paim (PT, foto), "é absurdo travar o Senado porque há uma discordância de procedimento entre as duas casas. Há toda uma expectativa que eles cheguem a um entendimento para que a gente possa voltar à atividade normal". Já o senador Luiz Carlos Heinze (PP), também da bancada gaúcha, acredita que "essa disputa pode acabar logo. É só dividir os encaminhamentos das MPs, igualitariamente. Uma começa na Câmara e a outra começa no Senado. Isso já foi feito no passado. Eles vão se acertar", concluiu.

Governo tenta negociar

O governo tenta negociar com o Congresso o impasse do rito das medidas provisórias para que, pelo menos, as que têm maior prioridade, possam seguir nas comissões mistas, para evitar algum abalo na governabilidade, no andamento dos temas que o governo considera prioritários. Nessa queda de braço entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o do Senado, Rodrigo Pacheco, no final das contas quem perde é a população brasileira. Entre as principais e mais urgentes MPs paradas no Parlamento, estão a que organiza toda estrutura do governo, com as mudanças implementadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como a criação dos novos ministérios; a criação do Bolsa Família e do Minha Casa, Minha Vida, entre outros, na área de arrecadação. São programas que o presidente Lula retoma e tem feito grande estardalhaço em cima disso. Essas são as maiores prioridades do governo.

Regime de urgência

As demais medidas provisórias serão encaminhadas para o Congresso Nacional como projeto de lei e serão votadas em regime de urgência, preveem os parlamentares. As comissões mistas para avaliação das MPs prioritárias devem ser instaladas nos próximos dias, lembrando, entretanto, que estamos na Semana Santa e com feriado prolongado, o que poderá adiar essa agenda para a semana seguinte.

"Coração aberto"

O deputado Altineu Côrtes (RJ), líder do PL na Câmara, argumenta que são 12 senadores para 12 deputados em cada comissão. Na Câmara, são 513 parlamentares; no Senado, são 81. "Isso não é proporcional, o que a gente quer é uma proporcionalidade. E a decisão é do Congresso, não do Senado", disse. O líder do PL destaca que "o presidente Arthur Lira tem dialogado ao máximo, e estamos todos fechados com ele para buscar uma solução. A Câmara está com o 'coração aberto', e abrimos, agora, uma exceção para três novas medidas do presidente Lula", justifica.