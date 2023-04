As dúvidas de Bolsonaro

Já ficou no esquecimento do mundo político o badalado retorno ao Brasil do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na última quinta-feira. Porém, não podem ser ignorados os efeitos dessa volta, depois de três meses de autoexílio nos Estados Unidos. Frustradas a chegada festiva e até uma motociata, que saiu pela culatra, as atenções agora são duas, nesta ordem: as decisões judiciais nos processos em que está envolvido, inclusive no Tribunal Superior Eleitoral; e se, condenado nos processos judiciais, desistirá da política ou nela permanecerá o prestígio de seus 58 milhões de votos para que a sua mulher, Michelle Bolsonaro, enfrente o vestibular das urnas, até presidencial, como se cogita.

Sem oposição

Para os milhões de eleitores de Bolsonaro foi frustrante o retorno dos Estados Unidos, pois ainda no embarque para o Brasil ele anunciou que não estava nos seus planos liderar a oposição. Veio água fria de quem deveria congregar os apoiadores e motivá-los à tradicional oposição a cada início de novo mandato presidencial.

Perdeu o "time"

A saída silenciosa do cenário brasileiro do ex-presidente, sem qualquer confronto de ideias ou às propostas do presidente empossado, serviram para que o seu eleitorado também recolhesse as armas da luta pacífica. Bolsonaro perdeu o tempo ou o "time", como se diz. Não demarcou o seu território de opositor para o bom combate. Como ex-militar, recuou em retirada, comportamento bem diferente do que tinha quando, ainda no cercadinho presidencial, incentivava os apoiadores a avançar e entrar na briga. Para quem levantou a bandeira, entoou hinos cívicos e religiosos, a decepção é grande, observa-se.

Marca política

Com salário de R$ 41,6 mil a ser honrado por seu partido, o PL, e mais o soldo de ex-capitão do Exército e uma lambuja de ex-deputado, Bolsonaro não tem com o que se preocupar financeiramente. Mas precisa, isso sim - e parece ser de sua índole - trabalhar para que essa marca política que leva o seu nome em destaque, contribua para resultados efetivos na próxima eleição, como a do ano que vem para mais de 5 mil prefeituras em todo o País. Estará ele disposto a isso?

Para onde ir

Não fosse o desânimo de trabalhar, até aqui demonstrado, para ser um líder oposicionista, Bolsonaro se prepara para decisões judiciais de toda ordem que o aguardam. Se derrotado, o ex-capitão poderá até ser alijado de futuros pleitos. Nesse caso extremo, estará o ex-capitão disposto a se envolver indiretamente em disputas que não são de seu interesse exclusivo? Apoiará os companheiros - ops, correligionários, fica melhor - para que sejam vitoriosos nas urnas de 2024? Ou, com mais essa possível derrota, judicial, repetimos, se frustrará novamente e voltará ao delicioso exílio nos Estados Unidos? A conferir.

Joias

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) informou ao Tribunal de Contas da União que entregará à Caixa Econômica Federal um terceiro conjunto de joias guardado no acervo privado da presidência em 2019. Os advogados argumentaram, porém, que esses bens não eram objeto da representação do TCU que apura a situação dos presentes recebidos por ocasião da visita da comitiva presidencial à Arábia Saudita em outubro de 2021. Além disso, afirmaram que a "delonga" na entrega efetiva dos bens se deu, "a despeito da forma como os veículos de imprensa optaram por noticiar, unicamente em razão da burocracia desta corte".