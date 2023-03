Que Bolsonaro volta ao Brasil?

Depois de três meses de recesso nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retorna ao Brasil hoje. O desembarque será em Brasília, onde tem forte apoio eleitoral. Ainda na lembrança do vandalismo de 8 de janeiro, com a depredação dos prédios da República, na Praça dos Três Poderes, os órgãos de Segurança da capital e do Distrito Federal colocam as barbas de molho. O desembarque está previsto para às 7h, e as forças de segurança estarão a postos a partir das 4h. A segurança na parte interna do aeroporto será da Polícia Federal.

Tropa de segurança

Agora, Bolsonaro não tem o espaço do cercadinho do Palácio da Alvorada, nem de apoiadores acampados em frente ao QG do Exército. Mas continua contando com as redes sociais que mobilizam os eleitores para recepcioná-lo no Aeroporto JK, quem sabe com uma motociata, sua marca registrada. Conforme o número de manifestantes, a tropa de segurança poderá aumentar.

Primeiro teste

Em princípio, 500 policiais estarão envolvidos na segurança, e para não facilitar a ação de baderneiros, a Esplanada dos Ministérios deverá ser fechada. Será o primeiro grande teste do governador do Distrito Federal em termos de segurança da cidade, depois de seu afastamento do cargo por conta da acusação de omissão nos atos de 8 de janeiro.

Volta estratégica

Bolsonaro desembarca em Brasília em sugestivos momentos: véspera dos 59 anos do golpe militar e com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrentando as primeiras dificuldades nas relações com o Congresso Nacional, o que sugere duros discursos e críticas da oposição, de Bolsonaro, inclusive.

Tempo quente

Mas que Bolsonaro retorna ao Brasil? Que propostas efetivas trará para tentar recuperar o seu prestígio? Será ele o líder da oposição ou perdeu o "time" e a confiança, inclusive? Manteve a popularidade de outros tempos, depois do isolamento silencioso que se impôs, e dos escândalos que o envolvem com o recebimento suspeito de joias das arábias? Veremos, também, o quanto Bolsonaro se preparou para enfrentar os torpedos da Justiça, inclusive com possibilidade de cassação de seus direitos políticos. Tudo isso a conferir, o ano promete. Mas o certo é que, apesar da proximidade do inverno, teremos tempo quente pela frente.

Reforma tributária

Ex-secretário da Receita Federal, o economista Everardo Maciel (foto), afirma que "a segurança jurídica dará ambiente para a reforma tributária". Para ele, "a reforma não é um evento, mas um processo permanente, e deve ser submetido às circunstâncias políticas e culturais. Há um claríssimo clamor no Brasil, por ser evidente o descompasso entre a carga e os serviços ofertados". Para Maciel, "o maior obstáculo para que haja uma mudança tributária é a insegurança jurídica. Resolver esta questão é prioridade. Sem isso, nada vai dar certo", disse ao Repórter Brasília, após a palestra "Porque fracassam as reformas tributárias", ministrada nesta terça-feira aos membros do Lide Brasília, grupo de empresários comandado pelo empresário Paulo Octávio.

Arroubos demagógicos

O ex-secretário da Receita criticou também o que chamou de "arroubos demagógicos e promessas mirabolantes", como frases do gênero "o Brasil vai crescer com a reforma".