Atitudes inconstitucionais

As discussões sobre a tramitação das medidas provisórias (MPs) continuam intensas e acaloradas no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), quer a manutenção dos ritos excepcionais impostos na pandemia, que favorecem a Câmara. O senador Renan Calheiros (MDB-AL), em entrevista, fez duras críticas ao presidente da Câmara. Ele classificou as atitudes de Lira como "inconstitucionais".

Crise de grandes proporções

Renan Calheiros, que é desafeto de Arthur Lira, e que é do mesmo Estado de Lira, dispara: "É a primeira vez na história da República que uma casa quer usurpar a outra". Segundo o senador alagoano, "é inacreditável que Lira esteja fabricando uma crise de grandes proporções. É uma casa lutando pela competência da outra, uma competência posta na Constituição. Isso nunca aconteceu. Lira faz isso para achacar o governo", disse o parlamentar, em entrevista ao Jornal da CBN nesta terça-feira. Para Renan Calheiros, "Lira apresenta propostas inconstitucionais em uma atitude ridícula, como faziam (Michel) Temer (MDB) e (Jair) Bolsonaro (PL)".

Barganhar com Lula

O senador defende a retomada do rito constitucional da análise de medidas provisórias, que funciona a partir da formação de uma comissão mista. Durante a situação de emergência provocada pela pandemia, um rito excepcional, que concentra decisões nas mãos do presidente da Câmara, foi instaurado. Renan Calheiros acusa Lira de usar esse poder para barganhar com o governo Lula.

Prerrogativas da Câmara

Na avaliação do deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT), que é membro da mesa diretora da Câmara dos Deputados, "o desentendimento, na verdade já está atrapalhando os trabalhos. Mas o fato é que a Câmara não pode abrir mão da sua prerrogativa, porque o Senado, está claro na Constituição Federal, é a casa revisora". Segundo o parlamentar do Rio Grande do Sul, "as medidas provisórias tem que começar ali, assim como no Senado as prerrogativas que são deles, por exemplo, as sabatinas de ministros, embaixadores, têm uma série de prerrogativas".

O Senado vira Câmara

Pompeo de Mattos acentua que "tem prerrogativas que são nossas (da Câmara), porque senão daqui a pouco, o Senado vira a Câmara. O Lira tem razão nisso, e essa questão tem que ser resolvida o quanto antes; o Brasil não pode parar por causa disso", assinalou o deputado ao Repórter Brasília, falando de Montevidéu, no Uruguai, onde foi tomar posse como membro do Parlasul.