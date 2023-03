Mais espaço no Mercosul

O deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB) retornou da reunião parlamentar dos "Direitos Humanos e Políticas Públicas na América Latina", Parlasul, em Montevidéu, com algumas preocupações que pretende colocar na pauta de debates entre os parlamentares ainda este ano. Isso ocorre depois de as relações do Brasil com os países do Mercosul terem sofrido "uma esfriada" no governo de Jair Bolsonaro (PL). "Agora essa relação está mais aquecida, depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL) visitou a Argentina e o Uruguai, e retomou os assuntos de interesse dos países da região", disse o parlamentar gaúcho.

Um difícil acordo

Na pauta dos assuntos de interesse comum dos países do grupo, o deputado Heitor Schuch (foto) lembra que "há uma temática que não é de agora, e que, oportunamente, passará pela apreciação e votação do Congresso Nacional. Trata-se do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que precisa de mais atenção", disse o parlamentar gaúcho. E explanou sua preocupação: "Ninguém sabe o que está escrito nesse acordo. Ninguém sabe quem vai pagar essa conta e, como agricultor familiar, tenho grandes receios. Por exemplo, o nosso setor não vai aguentar se vier vinho da França, da Alemanha, da Europa em geral. Já temos uma concorrência muito desigual do produtor do vinho do Rio Grande do Sul com o produtor de países como o Uruguai, a Argentina, o Chile, enfim. Eu até pergunto como eles conseguem produzir por esse valor (menor que o produto brasileiro). Imagina quando vierem os produtos da Europa para cá, sem imposto...?"

Risco de uma 'pá de cal'

"A outra questão é o setor da cadeia produtiva do leite. Não vamos aguentar a concorrência do queijo da Suíça, da França, produtos com nome e renome internacionais. Pretendemos retomar a discussão desse tema ainda este ano, porque, conforme o assunto for conduzido, pode ser a 'pá de cal' para alguns setores serem aniquilados na cadeia produtiva", argumenta o parlamentar.

Debate interno

Schuch lembra que o Brasil não tem tradição de levar temas importantes para debates na cúpula do Parlamento. E cita o Paraguai com exemplo contrário. "No mês que vem, o Paraguai terá eleição. E eles têm tradição de escolher deputados para representar o país nas reuniões do Parlasul. Nós, os representantes brasileiros no grupo, estamos com o mandato prorrogado porque as bancadas na Câmara dos Deputados não resolveram quem serão os parlamentares que vão integrar a nova representação no Parlasul. É outro capítulo que precisamos discutir", disse o deputado federal gaúcho.

Discussão em casa

O parlamentar também defende que antes de a representação brasileira ir às reuniões do Parlasul se reúna para discutir os temas de interesse nacional. "Estou aqui há quatro, cinco anos, e nunca fizemos uma só reunião no Brasil para tratarmos de Parlasul. Viemos aqui para as reuniões do Parlasul mais para dar quórum e aprovar as pautas dos outros países. Somos do tipo 'cada um para si e Deus para ninguém'. Não temos uma pauta nossa para aprovar no Parlasul. O Brasil precisa ser mais proativo nesse sentido", ponderou o deputado federal gaúcho Heitor Schuch.