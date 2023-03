A duas semanas de completar os primeiros 100 dias de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou a enfrentar a sua pior fase neste início de seu terceiro mandato presidencial. Beneficiado nos dois primeiros meses com as medidas emergenciais e positivas, como a do combate aos garimpeiros e socorro aos Yanomamis e, também, graças às estripulias do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ocuparam boa parte do noticiário, Lula chega ao "governo real" dos problemas. Um dos focos é a economia, comandada por Fernando Haddad (PT). As discussões sobre os juros, oposição de prontidão e impasse no Congresso começam a agudizar. Haja saúde para enfrentar essa pauta... E é exatamente isso que abalou o presidente no final de semana, atacado por uma "pneumonia leve", às vésperas de embarcar para a China; visita importantíssima ao seu principal parceiro comercial.

Inferno parlamentar

Enquanto isso, os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ajudam a aumentar a tensão governamental. Depois de Lula ter oferecido concessões orçamentárias aos políticos para ter paz com o Legislativo, as excelências se desentendem sobre o trâmite de 26 medidas provisórias. Algumas dessas medidas já completaram 80 dias e o prazo para caducar é de mais 40 dias, aumentando a angústia de Lula. Entre as MPs estão as da criação de ministérios, o programa Minha Casa, Minha Vida, o programa Bolsa Família e, principalmente, a que tratará do arcabouço fiscal, a ser apresentado a Lula pelo ministro Fernando Haddad após viagem à China.

Motivos da desavença

A queda de braço é porque, na pandemia, para agilizar a tramitação, as MPs iam direto para votação. Agora, os senadores querem voltar à rotina de discutir as medidas provisórias em comissões mistas. Reclamam que o atual sistema favorece a Câmara. Muitas vezes, as MPs chegam ao Senado a poucos dias de perder a validade, sem tempo para a discussão. Pacheco bateu o martelo e restituiu às comissões. Lira não gostou, torceu o nariz e... haja discussão para discutir a discussão das MPs. Continua...

Gol contra

Do lado de fora do Parlamento, Lula contrariou provas, agitou o ambiente político-institucional e fez gol contra, que poderia ter evitado. Um dia depois de o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), ter elogiado a atuação da Polícia Federal, que prendeu nove integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), num plano que ameaçava a vida de políticos, Lula declarou "ser visível" que tudo era uma "armação" do ex-juiz Sergio Moro. "Exijo decência de Lula", reagiu Moro. O presidente estava totalmente desinformado sobre a realidade dos fatos e chutou o pau da barraca em momento desnecessário. "O Congresso tem que se mobilizar contra a gravíssima ameaça contra a democracia brasileira", reagiu indignado o ex-ministro, deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB).

Juros, frente de discórdia

Para desespero de Lula, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve, pela quinta vez consecutiva, os juros básicos (Selic) a 13,75% ao ano. A decisão foi unânime, afora, claro, a gritaria de Lula contra os senhores que controlam os juros nacionais.