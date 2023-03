Igreja lista principais pecados

Foram 11 milhões de visualizações, mais de 50 mil comentários e 8 mil compartilhamentos. Esse é o balanço preliminar da "lista dos pecados", distribuída por uma igreja de Brasília durante um retiro para jovens. O sucesso dessa incomum postagem entre os internautas foi suspenso no final da tarde de quarta-feira, quando a postagem foi retirada das redes sociais. A dona da conta, que não quis se identificar, disse em entrevista "que ficou intrigada após ver a postagem de um amigo falando sobre a experiência no retiro".

Bancada Evangélica

A Bancada Evangélica não se manifestou sobre a "lista dos pecados", quem sabe, porque ainda se desconhece a origem da tábua das leis do bom comportamento humano.

Xô, demônio

Com certeza, a igreja católica está fora das entidades suspeitas de divulgar a lista dos pecados, pois o batismo, a crisma e a primeira comunhão, princípios da doutrina cristã, constam como coisa do demônio. Da mesma forma, o "homossexualismo" é pecado, apesar dessa expressão ter sido considerada homofóbica pela ONU e retirada da lista de doenças há mais de 30 anos. Ainda sem confirmação, a lista é atribuída à igreja evangélica. A conferir...

Coisa feia

A medida de ocultar a lista religiosa de pecados pode prejudicar milhões de pessoas que talvez não saibam que "masturbação" é coisa muito feia, prática pecaminosa que deve ser abolida da rotina dos jovens, principalmente.

Caloteiro é pecaminoso

De acordo com a listagem divulgada, boa parte dos brasileiros vive em pecado, pois entre as 108 proibições da tal igreja constam a prática do calote, a desonestidade, a sonegação, consultar cartomantes, o consumismo, jogos de azar e o amor ao dinheiro... Os isentos que atirem a primeira pedra.

O bom caminho

A relação que pretende levar pecadores e pecadoras para o "bom caminho", inclui evitar a leitura de horóscopos, frequentar centros de umbanda, traições e, claro, pensamentos imorais. Ver filme pornô nem pensar. "Dízimo" não consta da lista das práticas pecaminosas.

Frente parlamentar do biodiesel

